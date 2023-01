VIDEO : ड्रग्ज घेण्यास नकार दिल्याने शालेय विद्यार्थीनीच्या झिंज्या उपटून मारहाण

Trending Video : शाळेतील दिवस हे सर्वात सुंदर दिवस असतात. या दिवसांमध्ये शिक्षणासोबत आपण आयुष्यातील अनेक गोष्टी शिकतो. खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि चित्रकला अशा अनेक गोष्टी शिकवल्या जातात. सोशल मीडियावर शाळेतील सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडीओ (School Girls Video) पाहिला मिळतात. तरदुसरीकडे मुलींच्या हाणामारीचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) होत असतात. सध्या सोशल मीडियावर शालेय विद्यार्थींच्या मारामारीचा एक व्हिडीओ (fight Video) व्हायरल होतो आहे. या हाणामारीमागचं कारण कळल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल.

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता, तीन मुली त्यांचा वर्गमैत्रीणीला झिंज्या उपटून जमिनीवर पाडून मारताना दिसतं आहे. त्या मुलीच्या अंगावर एक मुलगी बसली आहे. थोड्या वेळात अजून एक मुलगी त्या मुलीच्या पायावर येऊन बसते. ती मुलगी उठण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करते पण त्या दोघी तिच्या अंगावरुन उठत नाहीत. धक्कादायक म्हणजे तिथे उभी असलेली तिसरी मुलगी तिच्या डोक्याला पाय मारते. त्या मुलीचं डोक जमिनीवर आपटलं जातं. ती तिसरी मुलगी तिचे केस ओढते...त्या तिघी मुली त्या विद्यार्थींनीला शिवीगाळ करतानाही दिसतं आहे. इतर मुली या घटनेचा व्हिडीओ काढताना दिसतं आहेत.

हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पीडीतेच्या वडिलांनी या घटनेची लेखी तक्रार दाखल केली आहे. पीडित मुलीने त्या तिघींना ड्रग्ज घेण्यास नकार दिल्याने तिला मारहाण केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या तिन मुलींपैकी एक मुलगी बॉक्सर आहे. या मारहाणीत पीडित मुलीच्या चेहऱ्याला आणि मानेला जखम्या झाल्या आहेत. (Trending Video school girls abusing beating classmate for refusing to take drugs pakistan School Girls Fight Viral on Social media)

Absolutely disgusted by this.

Scenes from Scarsdale American International School in defence Lahore, where students allegedly assaulted a fellow student for refusing to drink. This is unacceptable, I hope some serious action was taken against the girls.

pic.twitter.com/hHI1zp0IJQ

— Maheen Faisal (@MaheenFaisal20) January 20, 2023