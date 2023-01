VIDEO : विमानाचं दार आकाशात उघडलं अन् मग...

Trending Video : नेपाळ विमान दुर्घटनेमध्ये (nepal plane crash) 72 जणांचा नाहक बळी गेला. त्यानंतर विमान सुरक्षेसंबंधित अनेक प्रश्न निर्माण झाले. या घटनेनंतर अजून एका घटनेने अनेकांच्या हृदयाचे ठोके चुकले. भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या (BJP MP Tejashwi Surya) यांच्याकडून निष्काळजीपणा झाला. चेन्नईहून तिरुचिरापल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या फ्लाइटमध्ये चढत असताना तेजस्वी सूर्या यांच्याकडून विमानाचे आपात्कालीन दरवाजा उघडल्या गेला. त्यानंतर एकच अफराफरी झाली. या घटनेनंतर विमानातील सर्व आवश्यक अभियांत्रिकी तपासणी करण्यात आली. या घटनेबद्दल सूर्या यांनी माफी मागितली आहे. सध्या सोशल मीडियावर (Viral Video) एक धक्कादायक व्हिडीओ (Shocking Video) व्हायरल होतो आहे. ज्यात उंच आकाशात विमानाचं दरवाजा हवेतच उडल्यामुळे काय घडतं हे दाखवणारा हा व्हिडीओ आहे.

IrAero च्या An-26 विमानाने सायबेरियन शहर मॅगन ते मगदानपर्यंत उड्डाण केलं. विमान आकाशात उडतं असताना अचानक त्याचा मागचा दरवाजा उघडला गेला. यानंतर प्रवाशांचे सामान विमानातून खाली पडू लागले. हे भयावह दृश्यं अंगावर काटा आणणारं आहे. विमानातील सर्व प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला. विमानात सहा क्रू मेंबर्ससह 25 जण होते. एका व्यक्तीने या थरकाप उडवणारे दृश्यं त्याचा कॅमेऱ्यात कैद केले. (Trending Video What happens when an airplane or plane door opens in the sky air indigo emergency exit viral on social media)

हा व्हिडीओ पाहून निशब्द व्हायला होतं. या विमानातील प्रवाशांचं काय झालं असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे. तर आम्ही तुम्हाला सांगता यात कोणालाही दुखापत झाली नाही. वैमानिकाने मगनच्या दिशेने विमान वळवलं आणि यशस्वीरित्या उतवलं. देव बलवत्त होता म्हणून एवढा मोठा अपघात टळला. दरम्यान हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

Nothing unusual: in Russia, the door of the plane opened right during the flight at an altitude of several kilometers

An-26, flying from Magan to Magadan, suddenly depressurized - judging by the video, which was filmed by one of the passengers, the back door was half opened. pic.twitter.com/GdBFdHdRML

— Oriannalyla (@Lyla_lilas) January 9, 2023