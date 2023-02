Turkey Earthquake : पक्ष्यांना आधीच लागलेली भूकंपाची चाहूल; किलबिलाट नव्हे तो आक्रोश होता; थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL

Viral Video Turkey Earthquake : सीरियाच्या युद्धभूमीत नैसर्गिक आघाताने महाभयानक भूकंपाने एका क्षणात सर्व होत्याचं नव्हतं झालं. आधीच गृहयुद्धामुळे झळा सोसत असलेल्या या देशावर या नैसर्गिक आघातामुळे अख्ख शहर डोळ्यादेखत उद्धवस्त झालं आहे. या भीषण भूकंपानं हजारोंच्या संख्येनं नागरिकांचा मृत्यू आवेशात खेचलं आहे. अतिशय विदारक दृश्यं दाखविणारे भूकंपाची अंगावर काटा आणणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहेत. (turkey earthquake birds felt an earthquake building collapsing trending Video Viral on social media)

तुर्कस्तानच्या हाताय विमानतळाची एकमेव धावपट्टीही या भूकंपामुळे संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. आता या विमानतळावरील सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आले आहेत. हा व्हिडीओ पाहून भूकंपाची तीव्रता तुम्हालाही जाणवली असेल.

WATCH: The only runway at Hatay Airport in southern Turkey tore open during the earthquake pic.twitter.com/TTykRNBYUQ

या देशातील प्रमुख शहरांमधील गंगनचुंबी इमारती पत्तासारखा कोसळल्यात. डझनभर इमारती क्षणात धुळीस मिळाल्यात.

RECENT: Closeup video of a building collapsing in Turkey after the damage from the 7.8 magnitude earthquake. #deprem #earthquake #Turkey pic.twitter.com/gKQqBSapdY

तुर्कीमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपात शेकडो लोकांचा बळी गेला आहे तर हजारोंनी नागरिक जखमी झाली आहेत.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria

At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023