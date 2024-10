விடைபெற்றார் ரத்தன் டாடா: வள்ளலாய் வாழ்ந்த வணிகர், தன்மையான தலைவர்

Ratan Tata: இந்திய தேசத்தின் நிஜ ரத்தினமாக, இந்தியாவின் அடையாளமாக, பல தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்த தொழிலதிபர் ரத்தன் டாடா தனது 86 வயதில் மும்பை மருத்துவமனையில் காலமானார். ரத்தன் டாடா காலமான செய்தி நாட்டு மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அவரது மறைவுக்கு முக்கிய தலைவர்கள், சாமானிய மக்கள், தொழிலதைபர்கள் என அனைவரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருந்த ரத்தன் டாடா மிக எளிய மனிதராக இருந்ததுதான் அவரை பிற தொழிலதிபர்களிடமிருந்து தனியாக காட்டியது என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. அமைதியான அந்த உருவத்தில் அறிவாற்றல், சிந்தனை, புதுமை, ஈகை, நவீனம், பாரம்பரியம், சாதுர்யம் என பல விசேஷ குணங்கள் ஒளிந்திருந்தன. தான், தன் குடும்பம், தன் மக்கள் என இல்லாமல் தனது பல நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்த கடைநிலை ஊழியர் வரை அனைவரும் சந்தோஷமான, குறையற்ற வாழ்வை வாழ வேண்டும் என அவர் ஆசைப்பட்டார், அதற்காக தன்னாலான அனைத்தையும் செய்தார். இதற்கு அவரது நிறுவன ஊழியர்கள் கூறும் பல உண்மை சம்பவங்களே சாட்சி.

இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலக அளவிலும் இவரிடம் பாடம் கற்று வாழ்வில் உயர்ந்த வணிகர்களும், தொழிலதிபர்களும் ஏராளம். ரத்தன் டாடாவின் மரணம் குறித்த செய்திகள் வெளிவந்தவுடன், கூகுள் CEO சுந்தர் பிச்சை, தனது சமூக ஊடக தளமான X இல் ஒரு இதயப்பூர்வமான பதிவைப் பகிர்ந்து கொண்டார். முன்னாள் டாடா குழுமத் தலைவருடனான தனது கடைசி சந்திப்பைப் பற்றி அவர் இதில் கூறியிருந்தார்.

"இந்தியாவின் முன்னேற்றம் மற்றும் மேம்பாட்டில் அவர் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டிருந்தார்" என்பதை சுந்தர் பிச்சை தனது பதிவில் எடுத்துரைத்தார். மேலும் அவர் வணிகம் மற்றும் பரோபகாரம் ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு அசாதாரண பாரம்பரியத்தை விட்டுச் செல்கிறார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

My last meeting with Ratan Tata at Google, we talked about the progress of Waymo and his vision was inspiring to hear. He leaves an extraordinary business and philanthropic legacy and was instrumental in mentoring and developing the modern business leadership in India. He deeply…

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 9, 2024