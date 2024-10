திருச்சி: நடுவானில் தத்தளித்த ஏர் இந்தியா விமானம் பத்திரமாக தரையிறங்கியது

Trichy Sharjah Air India FLight: திருச்சியிலிருந்து சார்ஜா புறப்பட்ட விமானத்தில் திடீர் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டதன் காரணமாக அந்த விமானம் வானில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக வட்டமட்டு வந்த நிலையில், தற்போது பத்திரமாக தரையிறக்கப்பட்டுள்ளது. விமானம் பெல்லி லாண்டிங் என்ற முறையில் புல் தரையில் தரையிறக்கப்பட்டது. இதற்கு முன்னர் 2023 ஆம் ஆண்டு கொச்சின் விமான நிலையத்தில் இதே முறையில் ஒரு விமானம் தரையிறக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

விமானம் வெற்றிகரமாக தரை இறங்கிய பின், X -இல் இது குறித்து பதிவிட்ட முதல்வர் முக ஸ்டாலின், '#AirIndiaExpress விமானம் பத்திரமாக தரையிறங்கியதைக் கேள்விப்பட்டு மனம் நெகிழ்ந்தேன். தரையிறங்கும் கியர் பிரச்சினை பற்றிய செய்தி கிடைத்ததும், நான் உடனடியாக தொலைபேசியில் அதிகாரிகளுடன் அவசரக் கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்து, தீயணைப்பு வாகங்கள், ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் மருத்துவ உதவிகளை அனுப்புவது உட்பட தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் செயல்படுத்த அறிவுறுத்தினேன். மேலும் அனைத்து பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் மேலும் உதவிகளை வழங்கவும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நான் இப்போது உத்தரவிட்டுள்ளேன். பாதுகாப்பாக தரையிறங்கிய கேப்டன் மற்றும் குழுவினருக்கு எனது பாராட்டுகள்.' என தெரிவித்துள்ளார்.

I am heartened to hear that the #AirIndiaExpress flight has landed safely. Upon receiving news of the landing gear issue, I immediately coordinated an emergency meeting with officials over the phone and instructed them to implement all necessary safety measures, including…

