'கோவை தொழிலதிபருக்கு அவமரியாதை' நிர்மலா சீதாராமன் செயலுக்கு ராகுல் காந்தி கொந்தளிப்பு

Rahul Gandhi On Coimbatore Annapoorna Hotel Owner Issue: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனிடம் ஜிஎஸ்டி பற்றி கோரிக்கை வைத்த கோவை தொழிலதிபர் அவமரியாதை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் என மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் கண்டனம் தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து ராகுல் காந்தி அவரது அதிகாரப்பூர்வ X தளத்தில்,"கோயம்புத்தூரில் உள்ள அன்னபூர்ணா உணவகம் போன்ற ஒரு சிறு வணிகத்தின் உரிமையாளர், நமது பொதுமக்களுக்கான ஊழியர்களிடம் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட ஜிஎஸ்டி முறை வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து கேட்கும்போது, ​​அவரது கோரிக்கையை ஆணவத்துடன் மற்றும் முற்றிலும் அவமரியாதையுடன் கையாளப்பட்டுள்ளது.

'கோவை தொழிலதிபருக்கு அவமரியாதை'

ஆனால் மறுபுறம், ஒரு கோடீஸ்வர நண்பர் விதிகளை வளைக்கவும், சட்டங்களை மாற்றவும் அல்லது நாட்டின் தேசிய சொத்துக்களைப் பெற முற்படும்போதும் ​​மோடி அவருக்கு சிவப்புக் கம்பளம் விரித்து வரவேற்கிறார். பணமதிப்பு நீக்கம், அணுக முடியாத வங்கி முறை, வரி பறிப்பு மற்றும் பேரழிவு தரும் ஜிஎஸ்டி போன்றவற்றின் தாக்கங்களை நமது சிறு வணிக உரிமையாளர்கள் ஏற்கனவே சகித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் தாண்டி கடைசியாக இப்போது அவர்கள் அவமானத்திற்கும் உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள்.

