Pushpa 2 : பெண் உயிரை காவு வாங்கிய புஷ்பா 2 படம்! ஒன்றுமே சொல்லாத அல்லு அர்ஜுன்..

Pushpa 2 Movie Premiere Show Stampede : இந்திய அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படம், புஷ்பா 2: தி ரூல். இந்த படத்தை, சுகுமார் இயக்க மைத்ரி மூவி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. நீண்ட நாட்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கு பிறகு வெளியாகியுள்ள இந்த படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் இருந்த நிலையில், அந்த ஆர்வமே இரண்டு உயிர்களை காவு வாங்கியிருக்கிறது.

தியேட்டரில் கூட்ட நெரிசல்!

தெலுங்கு நடிகர் அல்லு அர்ஜுனுக்கு, ஆந்திரா-தெலங்கானாக ஆகிய பகுதிகளில் அதிகளவில் ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். இந்த படத்தின் முதல் ப்ரீமியர் ஷோ, நேற்று (டிசம்பர் 4) இரவு, ஐதராபாத்தில் உள்ள சந்தியா தியேட்டரில் நடந்தது. ரசிகர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட இந்த காட்சியில், கூட்டம் அலை மோதியது. ஒரு கட்டத்திற்கு மேல், கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றதால், போலீஸாரும் நிலையை எப்படி சமாளிப்பது என தெரியாமல் திணறினர். புஷ்பா 2 படத்தின் முதல் காட்சியை பார்க்க, அப்படத்தின் ஹீரோ அல்லு அர்ஜுன் மற்றும் படக்குழுவை சேர்ந்தவர்கள் பலர் வந்ததால்தான், இவ்வளவு கூட்டம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

பெண் பலி..

அல்லு அர்ஜுனை பார்ப்பதற்காகவும், படத்தை பார்ப்பதற்காகவும் பலர், சம்பவம் நடந்த சந்தியா தியேட்டருக்கு குடும்பமாக வந்திருக்கின்றனர். இதில், படம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் போயுள்ளது. இதையடுத்து, இங்கு 39 வயதான ரேவதி என்ற பெண், தனது 2 மகன்களுடன் புஷ்பா 2 படத்தை பார்க்க வந்திருக்கிறார். ஆனால், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, அவர் உயிரிழந்திருக்கிறார். அவரது இரு மகன்களான தேஜ் (9 வயது) சான்வி (7 வயது) ஆகிய இருவரும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் உள்பட இன்னும் பலருக்கு பலத்த அடி ஏற்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

வைரல் வீடியோ..

தற்போது வைரலாகி வரும் ஒரு வீடியோவில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் மயக்கமடைந்த நிலையில் இருப்பதும், அவருக்கு CPR சிகிச்சை கொடுக்கப்படுவதும் பதிவாகியிருக்கிறது.

The child who was injured at Sandhya Theatre has passed away. Om Shanti

Parents should avoid taking their children to movies on the first day, as it can spoil them. Instead, take them to exhibitions where they can gain knowledge.

Such incidents should never happen.… pic.twitter.com/Q1USfWPxfO

— (@iamAbhi1301) December 4, 2024