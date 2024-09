ஒரு வழியாக வெளியானது தளபதி 69 அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு! என்ன அப்டேட் தெரியுமா?

Thalapathy 69 Official Update : தமிழ் திரையுலகின் நம்பர் 1 நடிகராக வலம் வரும் விஜய், தீவிரமாக அரசியல் பணிகளில் ஈடுபட இருப்பதால், கடைசியாக தனது 69வது படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

தளபதி 69:

தளபதி 69 படத்தை, ஹெச்.வினோத் இயக்குகிறார் என்ற தகவல் அரசல் புரசலாக அவ்வப்போது வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வமாக சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஹெச்.வினோத் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசியிருந்தார். இவர் இது குறித்து பேசுவதற்கு முன்னர், இடையில் பலர் படம் டிராப்பாகி விடும் என்றெல்லாம் கூறி பயமுறுத்தினர். இந்த நிலையில்தான், தளபதி 69 படத்தை தயாரிக்கும் கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது.

Un ratham en ratham verae illai.. Uthirathil vithaithayae anbin sollai

The Love for Thalapathy

We all grew up with your films & you’ve been a part of our lives every step of the way. Thankyou Thalapathy for entertaining us more than 30 years… pic.twitter.com/4TZi7xHErB

