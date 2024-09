Viral Video : கொடூரமாக தாக்கும் கீரி... சிக்கி சின்னாபின்னமான நாகப்பாம்பு!

பாம்புக்கும் கீரிக்கும் இடையில் உள்ள பகை அனைவரும் அறிந்ததே. எந்த வகையான பாம்பைப் பார்த்தாலும், கீரிப்பிள்ளைக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறிவிடும். சற்றும் தாமதிக்காமல் போரை தொடங்கி விடும் உடனே அது பாம்பை கொலை வெறியில் தாக்க ஆரம்பித்து விடும். பாம்பிடம் அஞ்சாத சில உயிரினங்களில் கீரிப்பிள்ளையும் ஒன்றாகும். பாம்புக்கும் கீரிக்கும் இடையில் நடக்கும் சண்டை பொதுவாக மிக பயங்கரமாக இருக்கும் என்றாலும், பெரும்பாலும் இவற்றில் கீரிப்பிள்ளையே வெற்றி பெரும். பாம்பும் கீரியும் ஆக்கிரோஷமாக சண்டைபோட்டுக்கொள்ளும் பல வீடியோக்களை சமூக ஊடகங்களில் நீங்கள் பார்த்திருக்க கூடும்.

கீரிகள் உள்ள இடங்களில் பாம்புகள் இருக்காது எனவும் கூறுவதுண்டு. கீரியின் உடலில் இயற்கையாகவே விஷ எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளதால், பாம்புகள் கீரியை கடிக்கும் போது, கீரியின் உடலில் காயங்கள் தான் ஏற்படுமே தவிர, வேறு பாதிப்பு ஏதும் ஏற்படாது என்று கூறுவார்கள். பொதுவாக பாம்பு கீரி சண்டையில் பாம்பை கீரி கொன்றுவிடும். பாம்பு படம் எடுத்து கீரியை தாக்கி களைத்துப் போன பின், சோர்வாக உள்ள பாம்பின் தலையை கடித்து கீரி கொன்றுவிடும். தற்போது வைரலாகும் வீடியோவிலும் (Viral Video) இதனை காணலாம்.

வைரலாகும் பாம்பு கீரி சண்டை வீடியோ:

Mongoose VS King Cobra

The mongoose is one of the few animals that prey on snakes.. and are immune to their venoms..

pic.twitter.com/udMp4aBQ3D

— Earth_Wanderer (@earth_tracker) September 18, 2024