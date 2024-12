காருக்கு அடியில் மாட்டிக்கொண்ட கன்று! மடக்கிப்பிடித்து காப்பாற்றிய தாய் மாடு..

Viral CCTV Footage Of Cows Chasing A Car : இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், வாட்ஸ் ஆப், ஷேர் சேட், டிக்டாக் என என்னற்ற சமூக வலைதளங்கள் இங்கு கொட்டிக்கிடக்கின்றன. இதில ஒரு சில ‘கலாச்சாரத்தை கெடுப்பதாக’ கூறப்பட்டு இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இருப்பினும் நம் ஆட்கள் எந்த தளத்தில் வீடியாே வந்தாலும் அதனை விடுவதில்லை. டிக் டாக்கிற்கு பதிலாக இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் ஆப்ஷன் வந்துவிட்டதால், அதனை உபயோகித்து நேரத்தை கழித்து வருகின்றனர். சினிமா, இயற்கை, அரசியல் என பல்வேறு வகையிலான வரும் மீம்ஸ்களையும் வீடியாக்களையும் நாம் சமூக வலைதளங்களில் ஷேர் செய்வதுண்டு. அதிலும் ட்விட்டரில் இதற்கென்று பல பக்கங்கள் இருக்கின்றன. இதில் வரும் வீடியோக்கள் செய்திகளாகவும் எழுதப்படுகின்றன. அப்படி ஒரு வீடியோதான், இன்று நம் கைகளில் கிடைத்திருக்கிறது.

வைரல் வீடியோ:

ஆறறிவு கொண்ட மனிதர்கள் இருக்கும் வீடியோக்களை பார்க்கும் போது நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதாே இல்லையோ, ஐந்தரவு மிருகங்களை ஏதேனும் ஒரு வீடியாேவில் பார்க்கும் போது மகிழ்ச்சி பீரிட்டு அடிக்கிறது. அப்படி சில மாடுகள், தங்கள் இனத்தில் இருக்கும் குட்டியை காக்க மேற்கொண்ட முயற்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

This video is from Raigarh, Chhattisgarh.

When a cow's calf came under the car, the cow came running and stood in front of the car so that the car could not run away.

People rescued the calf and now it is undergoing treatment. pic.twitter.com/LYxK1SqEM9

(@MeghUpdates) December 22, 2024