யார் இந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி? 13 வயதில் ஐபிஎல்-லில் விளையாடப்போகும் வீரர்!

கடந்த 2 நாட்களாக சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டாவில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் பல சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது. சில ஸ்டார் பிளேயர்கள் ஏலத்தில் விற்பனை ஆகாமல் போய் உள்ளனர். அதே சமயம் ரிஷப் பந்த், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், வெங்கடேஷ் ஐயர் போன்றவர்களுக்கு ஜாக்பார்ட் அடித்துள்ளது. இந்நிலையில் பீகாரைச் சேர்ந்த 13 வயதே ஆன கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட இளம் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தின் 2வது நாளில் சூர்யவன்ஷியை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ரூ. 1.10 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. ராகுல் டிராவிட் இவரை ஏலத்தில் எடுக்க டெல்லி அணியுடன் போட்டி போட்டார்.

யார் இந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி?

2011ம் ஆண்டு பிறந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி அவரது 4 வயதில் இருந்தே கிரிக்கெட் விளையாட துவங்கி உள்ளார். வைபவின் தந்தை சஞ்சீவ் அவரின் கிரிக்கெட் திறமையை புரிந்து கொண்டு தனது வீட்டின் பின்புறம் கிரிக்கெட் விளையாடுவதற்கு ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளார். பின்பு தனது 9 வயதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சமஸ்திபூரில் உள்ள கிரிக்கெட் அகாடமியில் சேர்ந்துள்ளார். அங்கு அவரின் திறமையை பார்த்து அனைவரும் ஆச்சரியம் அடைந்துள்ளனர். வைபவ் சூர்யவன்ஷி பீகார் அணிக்காக வினூ மன்கட் டிராபியில் தனது 12 வயதில் விளையாடினார். மொத்தம் 5 போட்டிகளில் 400 ரன்களை அடித்து அசத்தினார்.

VAIBHAV SURYAVANSHI has just landed an @IPL deal at 13! Talk about a childhood dream coming true! @rajasthanroyals are investing ₹1.1 Cr in this young gun, and we can't wait to see him shine! #TATAIPLAuction pic.twitter.com/bUg24QB3S8

— Suvranil Singha Chowdhury (@SuvranilSinghaC) November 25, 2024