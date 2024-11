2 நாள்களுக்கு ரெட் அலர்ட்... இரவுக்குள் உருவாகும் 'தற்காலிக புயல்' - எங்கே, எப்போது கரையை கடக்கும்?

Tamil Nadu Rain Weather Latest News Updates: வங்கக்கடலில் தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலவுகிறது. இந்நிலையில், வரும் நாள்களில் தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் கனமழைக்கா வாய்ப்பு இருக்கும் நிலையில், தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் இன்று செய்தியாளரை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர்,"ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் (Deep Depression) வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ளது. இன்று மாலை தாற்காலிக புயல் (Temporary Cyclone) உருவாகும். எதிர்காற்று இருந்ததால் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. வேகம் குறைந்ததன் காரணமாகவே நேற்று முதல் மழை இல்லை.

எங்கு கரையை கடக்கும்?

மேலும், இது தற்காலிக புயலாக இருக்கும் என்றும் வலுவாக புயலாக உருவாக வாய்ப்பில்லை. இந்த தற்காலிக புயலானது வரும் நவ.30ஆம் தேதி இந்த தற்காலிக புயல் (Fengal Cyclone) ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்து கரையை கடக்கும். குறிப்பாக, மாமல்லப்புரம் - காரைக்கால் இடையே, புதுச்சேரி அருகே இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்கும். கரையை கடக்கும்போது 50-60 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, டெல்டா மாவட்டங்களிலும், கடலூரிலும் நாளை (நவ. 29) கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று இரவில் இருந்து மழைக்கான வாய்ப்புள்ளது." என்றார்.

No change in the interpretations. Today right from Delta to Chennai will see moderate rains later in the day / night. Enjoy the cold winds in day !!!

Rains to pickup in intensity from 29 and leading into 30th there will be heavy rains in KTCC, Pondy, Cuddalore and Villupuram… pic.twitter.com/yJktDjpq4W

— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) November 28, 2024