சட்டப்பேரவையில் பரபரப்பு - உரையாற்றாமல் புறப்பட்ட ஆளுநர் - முழு பின்னணி இதோ!

Tamil Nadu Assembly Latest Updates 2025: ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடராக தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று கூடிய நிலையில், அரசு தயாரித்து கொடுத்து உரையை வாசிக்காமல் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி உரையாற்றாமல் பேரவையில் இருந்து வெளியேறினார்.

முதலில் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்துக்கு பதில் தேசிய கீதத்தை பாட வேண்டும் என ஆளுநர் கோரிக்கை வைத்ததாகவும், ஆனால் முதலில் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடியதால் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி பேரவை தொடங்கியதும் தனது உரையை வாசிக்காமல் அவர் புறப்பட்டுச் சென்றார். தொடர்ந்து, ஆளுநர் மாளிகையின் அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வெளியேறியது குறித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டது.

நீக்கப்பட்ட பதிவுக்கும், புதிய பதிவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

முதலில் 9.43 மணிக்கு போட்ட பதிவில் 'Chief Ministet' போன்ற பிழைகள் இருந்தன. பின்னர் அந்த பதிவு நீக்கப்பட்டு புதிதாக காலை 10.03 மணிக்கு மற்றொரு பதிவு போடப்பட்டது. குறிப்பாக, நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் உரையின் போது தொடக்கத்தின் போதும், முடியும் போதும் தேசிய கீதம் பாடப்படும் அல்லது இசைக்கப்படும் என முதல் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. தற்போது இரண்டாவது பதிவில் அந்த வரிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம்

மேலும், புதிய பதிவில், "தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று மீண்டும் நாட்டின் அரசியலமைப்பு மற்றும் தேசிய கீதம் அவமதிக்கப்பட்டது. தேசிய கீதத்தை மதித்தல் என்பது நமது அரசியலமைப்பில் கூறப்பட்டுள்ள முதல் அடிப்படைக் கடமையாகும். குடியரசு தலைவர் உரையின் தொடக்கத்திலும் சரி, முடிவிலும் சரி நாடாளுமன்றத்தில் பாடப்படுகிறது அல்லது இசைக்கப்படுகிறது.

The Constitution of Bharat and the National Anthem were once again insulted in the Tamil Nadu Assembly today. Respecting the National Anthem is among the first Fundamental Duty as enshrined in our Constitution. It is sung in all the state legislatures at the beginning and the end…

— RAJ BHAVAN, TAMIL NADU (@rajbhavan_tn) January 6, 2025