கேம் சேஞ்சர் படம் எப்படி? வெளியானது முதல் விமர்சனம்!

Game Changer First Review : தமிழ் திரையுலகில் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் என்ற புகழப்படுபவர் ஷங்கர். ஜென்டில்மேன் படத்தில் ஆரம்பித்து, கடைசியாக வெளியான இந்தியன் 2 படம் வரை அனைத்திலும் புதுமையை பிரம்மாண்டமான வடியில் புகுத்தி எடுத்து வருபவர் இவர். தெலுங்கு நடிகர் ராம்சரணை ஹீரோவாக நடிக்க வைத்து இவர் எடுத்து இருக்கும் படம் கேம்ஸ் சேஞ்சர். இந்த படத்தின் ப்ரமோஷன் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், இது குறித்த முதல் விமர்சனம் வெளியாகி இருக்கிறது.

கேம் சேஞ்சர் திரைப்படம்:

தெலுங்கு மொழியில் அரசியல் பின்புலம் சார்ந்த கதையாக உருவாகியிருக்கிறது கேம் சேஞ்சர். தெலுங்கில் டாப் ஸ்டார் ஆக விளங்கும் ராம்சரன் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்த அவருக்கு ஜோடியாக கியாரா அத்வானி நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளாக நடைபெற்றது.

கார்த்திக் சுப்புராஜ் கதையை கொஞ்சம் டிரீம் செய்து மாற்றியமைத்து ஷங்கர் தனக்கேற்றார் போல் இந்த படத்தின் கதையை உருவாக்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது ராம்சரனும் 15வது படமாகும். ஹைதராபாத், நியூசிலாந்து, விசாகப்பட்டினம், மும்பை மற்றும் சண்டிகர் ஆகிய இடங்களில் இப்படத்தில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது.

இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கேம் சேஞ்சர் திரைப்படம் வரும் பத்தாம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இதையடுத்து இந்தியாவின் இந்தியாவின் பல்வேறு முக்கியமான இடங்களுக்கு சென்று படக்குழு படத்தினை பிரமோட் செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் படத்தின் முதல் விமர்சனத்தையும் ஒருவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

முதல் விமர்சனம்:

கேம் சேஞ்சர் படத்தை பார்த்த இயக்குனர் ராஜமெளலியின் மகன் கார்த்திகேயா இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு தனது முதல் விமர்சனத்தை பதிவிட்டிருக்கிறார். இவர், பட தயாரிப்பாளரும் கூட.

கேம் சேஞ்சர் படம் குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், “ஷங்கரின் சமூகம் தொடர்பான கதைகளை பார்த்து எத்தனை நாட்கள் ஆகிறது? இப்போது அவர் தனது ஒவ்வொரு ஃப்ரேமிலும் சமூக பிரச்சனைகளை பேசும் படம் ஒன்றை எடுத்திருக்கிறார்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

How long has it been since we last witnessed @shankarshanmugh sir’s social-commercial drama? Now he’s back, leaving his mark in every frame once again… And my dearest brother @AlwaysRamCharan’s effortless versatility in such roles is truly massiveee. Looks like there are a lot…

