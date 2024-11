35 பேரை கார் ஏற்றிக் கொன்ற 'கொடூர' முதியவர்... துரத்தி துரத்தி கொலை - சீனாவில் அதிர்ச்சி

China Car Hit And Run Tragedy: சீனாவின் ஸூஹைய் (Zhuhai) நகரில் உள்ள விளையாட்டு மையத்தில் உடற்பயிற்சி செய்து வந்த மக்கள் மீது 62 வயது முதியவர் காரை வைத்து மோதி உள்ளார். இதில் 35 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும், 43 பேர் படுகாயம் அடைந்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஸூஹைய் விளையாட்டு மைதானத்தில் மாலை பொழுதுகளில் மக்கள் நடைபயிற்சி செய்வது, உடற்பயிற்சிகளை செய்வது வாடிக்கையான ஒன்று. அங்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நேரம் ஆகும். அந்த வகையில், நேற்று (நவ. 11) அதாவது திங்கட்கிழமை இரவு 8 மணியளவில் இந்த கொடூரச் சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஸூஹைய் சீனாவின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள நகரமாகும்.

சுயநினைவின்றி மருத்துவமனையில் கொலையாளி

62 வயதான முதியவரே இந்த நாசக்கார செயலை செய்துள்ளார். அவருடைய துணைப் பெயரின் மூலம் அவர் Fan என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு சமீபத்தில் விவாகரத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் அவருக்கு அதிருப்தி ஏற்படவே இந்த கொடூர செயலில் ஈடுபட்டதாக போலீசார் தரப்பில் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் காருக்குள்ளேயே அந்த முதியவர் தனது கையையும் கத்தியால் வெட்டி காயம் ஏற்படுத்தி உள்ளார். இதையும் போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர்.

சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்த உடன் அதிகாரிகள் அந்த விளையாட்டு மையத்திற்கு விரைந்தனர். தொடர்ந்து காயமடைந்தவர்களை மீட்டு அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த கொடூர சம்பவத்தை செய்த 62 வயது முதியவர் Fan தற்போது மருத்துவமனையில் சுயநினைவின்றி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் அவருக்கு கழுத்து பகுதியில் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் அவரிடம் இன்னும் முழுமையான விசாரணை தொடங்கப்படவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

A 62-year-old driver crashed his car into a crowd of people near a local sports center, injuring more than 20 people and killing several of them pic.twitter.com/tvZ1hQLSMV

#China : car runs into a crowd in the city of #Zhuhai . #Aftermath

துரத்தி துரத்தி கொன்ற முதியவர்...

முதற்கட்ட விசாரணையில், அந்த முதியவருக்கு இணையருடன் விவாகரத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதில் அவருக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, விவாகரத்தை தொடர்ந்து சொத்துக்களை பகிர்ந்தளிப்பதில் அவருக்கு கடுமையான மன உளைச்சல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே விரக்தியின் உச்சத்தில், அவர் மக்கள் கூட்டத்திற்குள் புகுந்து காரை வைத்து மோதி இந்த கொலைக்கார சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. பொது மக்களின் உயிருக்கு குந்தகம் விளைவித்த காரணத்தால் போலீசாரால் அந்த முதியவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உயிரிழந்தவர்களுக்கு தனது இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். மேலும் காயமடைந்தவர்களுக்கு விரைந்து தீவிர சிகிச்சை அளிக்கவும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார். குற்றவாளி சட்டப்படி கடுமையான தண்டனையை பெறுவார் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் என சீன அரசின் சேனலான CCTV தெரிவித்துள்ளது.

யுத்த களம் போல்...

ஸூஹைய் நகரில் நவ. 12ஆம் தேதியில் இருந்து நவ. 17ஆம் தேதி வரை வான்வழி விமான சாகச நிகழ்ச்சி திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. சாகச நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு நாளுக்கு முன்பு இந்த கொடூர சம்பவம் நடந்தேறி உள்ளது. இதனால் உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி சீனாவே கதிகலங்கி போயுள்ளது. மேலும், சமூக வலைதளங்களில் சம்பவ இடங்களில் மக்களால் எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்களும், புகைப்படங்களும் தற்போது வைரலாக பரவி வருகின்றன. அதில் சாலைகளில் கார் மோதியதால் சிதறிகிடக்கும் உடல்கள், காயத்தால் துடிக்கும் மக்கள், உடல்களின் முன்னால் கண்ணீருடன் கதறும் உறவினர்கள் என இதிகாசங்களில் கூறப்படும் யுத்த களம் போல் காட்சியளிக்கின்றன.

35 people were killed and another 43 injured when a driver rammed his car into people exercising at a sports center in the southern Chinese city of Zhuhai, police in China said.

The 62-year-old driver has been detained. pic.twitter.com/pEKHWgva5k

— T_CAS videos (@tecas2000) November 12, 2024