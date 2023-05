Car AC Tips: कार महंगी हो या सस्ती, AC के बटन में छिपे हैं 4 फीचर! घुमाते ही हो जाएंगे 'चिल्ड'

डैशबोर्ड वेंट



इसमें चेहर की तरफ तीर का निशान बना होता है. अगर आप नॉब इसके सामने रखेंगे तब आपके चहरे या फिर कहें तो केबिन के ऊपरी हिस्से में हवा मिलने वाली है. आमतौर पर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं.

फ्लोर वेंट्स

इसमें पांव की तरफ तीर का निशान बना होता है. इसका मतलब है कि हवा आपके पांव को मिलने वाली है. इसमें कार का AC केबिन के निचले हिस्से को हवा देने वाला है.

What does Car AC Know Symbol Meaning.#CarAC #Cars #Tips pic.twitter.com/7UpeXR0JU2

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) May 11, 2023