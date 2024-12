Mumbai Boat Accident: മുംബൈയിൽ ബോട്ട് മുങ്ങി 13 മരണം; അപകടം മുംബൈ ​ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരത്ത്

മുംബൈ: മുംബൈയിൽ ബോട്ട് മുങ്ങി 13 മരണം. മുംബൈ ​ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. യാത്രാ ബോട്ടിൽ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടമുണ്ടായത് നാവികസേനയുടെ എഞ്ചിൻ ട്രയൽ നടത്തുന്ന ബോട്ടിൽ ഇടിച്ചാണ്. എലഫന്റ് കേവിലേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബോട്ടാണ് മുങ്ങിയത്.

ബോട്ടുടമ അശോക് പട്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. ബോട്ടിൽ എൺപതോളം യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിരവധി പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. നീൽകമൽ എന്ന ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Today afternoon, an Indian Navy craft lost control while undertaking engine trials in Mumbai Harbour due to engine malfunction. As a result, the boat collided with a passenger ferry which subsequently capsized. 13 fatalities have been reported so far. Survivors rescued from the… https://t.co/F2WFF8qUv7 pic.twitter.com/XOybtoHocm

മുംബൈ തീരത്ത് നിന്നാണ് ബോട്ട് എലിഫന്റ് ദ്വീപിലേക്ക് തിരിച്ചത്. നാവികസേന, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖ അതോറിറ്റി, കോസ്റ്റ്​ഗാർഡ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.

#WATCH | Mumbai Boat accident | Mumbai: The Indian Coast Guard releases the video of the rescue operation of the capsized boat near the Gateway of India.

There were a total of 85 passengers on board including the crew. 80 people have been rescued so far and 5 people are… pic.twitter.com/oTLr4SuaJG

— ANI (@ANI) December 18, 2024