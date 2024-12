'आपण देशासाठी योगदान देण्याचा...'; माल्ल्याने ललित मोदीला केलेला रिप्लाय पाहून भुवया उंचावल्या

Vijay Mallya Reply To Lalit Modi: आर्थिक अफरातफर केल्याप्रकरणी भारतामधून पळ काढल्याचा ठपका असलेला उद्योजक आणि मद्यसम्राट म्हणून ओळख निर्माण करणारा विजय माल्ल्याचा नुकताच वाढदिवस झाला. 18 डिसेंबर रोजी विजय माल्ल्याने त्याचा 69 वा वाढदिवस साजरा केला. त्याच्या अनेक हिंतचिंतकांनी त्याला वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. माल्ल्याला शुभेच्छा देणाऱ्यांमध्ये इंडियन प्रिमिअर लिगच्या प्रमुख पद भूषवलेल्या ललित मोदीचाही समावेश आहे. ललित मोदीने आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन विजय माल्ल्याला टॅग करुन एक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने विजय माल्ल्याबरोबरचे फोटोही पोस्ट केलेत. मात्र या वाढदिवसाच्या पोस्टला विजय माल्ल्याने केलेला रिप्लाय पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

"माझा मित्र विजय माल्ल्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. आयुष्यात बरेच चढ-उतार येत असतात. आपण आपल्या आयुष्यात असे अनेक चढ-उतार पाहिलेत. ही वेळही निघून जाईल. हे वर्ष तुझ्यासाठी फलदायी ठरो. खूप सारं प्रेम आणि हास्य तुझ्या आयुष्यात असावे अशा शुभेच्छा... माझ्याकडून तुला एक मिठी," असं म्हणत ललित मोदीने विजय माल्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

ललित मोदीने विजय माल्ल्याबरोबरचे दोन जुने फोटो पोस्ट केला आहेत. हे फोटो ललित मोदी इंडियन प्रिमिअर लीगच्या प्रमुख पदावर आणि विजय माल्ल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा मालक म्हणून आयपीएलच्या पहिल्या काही पर्वांदरम्यान फार सक्रीय असतानाच्या काळातला आहे.

Wishing you my friend #vijaymallya a very #happybirthday - life sure has its ups and downs we have both seen it. This too shall pass. May the year ahead be your year. And you are surrounded by love and laughter. Big big hug @TheVijayMallya pic.twitter.com/ca5FyMFnqr

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 18, 2024