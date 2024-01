आमिर खानच्या जवळच्या व्यक्तीचे रस्ते अपघातात निधन

Aamir Khan : नुकतंच बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानच्या लेकीचं लग्न झालं. त्याच्या आनंदात असताना दुसरीकडे त्याच्या जवळच्या व्यक्तीचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला आहे. आमिरच्या मित्राचे निधन झाले असून हा तोच मित्र आहे ज्यानं एक प्रोड्युसर म्हणून 'लगान' मध्ये काम केले होते. त्याच निमित्तानं आमिर हा गुजरातच्या कच्छ परिसरात गेला आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, आमिर त्याचा जुना मित्र महावीर चाडच्या निधनानंतर लगेच गुजरातच्या दिशेनं निघाला. आज 21 जानेवारी रोजी चार्टर्ड प्लेननं तो भुजला पोहोचला. आमिरनं रस्ता अपघातात निधन पावलेल्या कोटाई गावात राहणाऱ्या त्याचा मित्र महावीर चाडच्या कुटुंबाचे सांत्वन केले. तो फक्त त्यांना भेटला नाही तर त्यांच्यासोबत बसून त्यानं त्यांना सावरण्याचा सल्ला दिला. महावीर चाडच्या निधनाच्या बातमीनं आमिरला मोठा धक्का बसला होता. असं म्हटलं जातं की आमिर त्या ठिकाणी देखील जाणार आहे जिथे लगानचं शूटिंग झालं. तिथल्याच शेतांमध्ये आमिर आणि त्याच्या टीमनं प्रॅक्टिस केली होती. तर फायनल मॅचसासाठी तब्बल 10 हजार लोकांना बोलावण्यात आलं आणि त्यांना प्रत्येकी 50 रुपये देण्यात आले होते.

#Gujarat #Bollywood

TRENDING NOW news

सच्ची दोस्ती

Aamir Khan reached Kotay, Kutch to meet the family of his dear friend and line producer on the sets of Lagaan, Mahavir Chad, who recently passed away in a tragic incident. This beautiful gesture of Aamir Khan is a shining example of true… pic.twitter.com/rYr6TEuy5o

— Kaushik Kanthecha (@Kaushikdd) January 21, 2024