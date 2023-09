घटस्फोटानंतर प्रियांकाचा दीर घेतोय मुलींची काळजी तर जाऊ पार्टीत मग्न, VIDEO समोर

Joe Jonas and Sophie Turner : बॉलिवूड अभिनेत्री प्रियांका चोप्राच्या दीर जो जोनस आणि जाऊ सोफी टर्नर या दोघांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर त्यांच्या घटस्फोटाची चर्चा सुरु होत असताना त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत अखेर त्यावर वक्तव्य केलं. त्यांनी खुलासा केला की लग्नाच्या चार सुखी संसारानंतर त्यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. घटस्फोटाची घोषणा केल्यानंतर आता जो जोनस हा त्याच्या मुलींसोबत ब्रेकफास्ट करताना दिसला. त्यावेळी त्याच्या हातात लग्नाची अंगठी देखील नव्हती. तर सोफी विषयी बोलायचे झाले तर ती पार्टी करताना दिसली. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

घटस्फोटाची घोषणा केल्यानंतर जो जोनस त्याच्या दोन्ही मुलींसोबत दिसत आहे. जो आणि सोफीची एक मुलगी ही तीन वर्षांची आहे आणि दुसरी ही एक वर्षाची आहे. रिपोर्ट्सनुसार, अशी माहिती समोर आली आहे की जो जोनसनं मुलींच्या जॉइंट कस्टडीची मागणी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्याच्या दोन्ही मुली त्याच्यासोबत आहे. इतकंच नाही तर तो त्या दोघींना जोनस ब्रदर्सच्या टूरवर देखील घेऊन गेला होता.

Joe Jonas ditches wedding ring, dines with daughters after filing for divorce from Sophie Turner https://t.co/pgzVtdJJs4 pic.twitter.com/5R3o1eOA6d

सोफी टर्नच्या व्हिडीओ विषयी बोलायचे झाले तर तिचे क्लबमधील अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. क्लबमध्ये पार्टी करत असल्याचे व्हिडीओ पाहिल्यानंतर असे अनेकांचे मत आहे की त्यांच्या नात्यात खूप आधीच दुरावा आला होता. असं म्हटले जात आहे की ITV या कार्यक्रमाच्या संपूर्ण टीमसोबत सोफीनं खूप डान्स केला. बार मॅनेजरनं सांगितलं की सोफी कम्फर्टेबल होती. तिला पाहून असं वाटतं होतं ती नॉर्मल आहे. तिनं टीमच्या लोकांसोबत आणि मित्र-मैत्रिणींसोबत खूप वेळ व्यथित केला.

#SophieTurner was basically drowning herself in Alcohol, trying to wash away her problems.Its was that bad!

Friends say - as she's seen downing shots and £6.50 cocktails in Birmingham days before singer, 34, filed for divorce.#JoaJonas lack of communication on your part. pic.twitter.com/gWouuukcoi

— We all Love it here. (@BaleyFiona) September 7, 2023