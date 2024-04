Allu Arjun Birthday Pushpa 2 Teaser : ज्या गोष्टीची सगळे प्रतिक्षा करत होते अखेर ते घडलं आहे. दाक्षिणात्य अभिनेता अल्लू अर्जुन आणि रश्मिका मंदानाच्या 'पुष्पा 2' या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. आता पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांवर पुष्पा राजची जादू, स्टाइल आणि त्याच्या अंदाजानं सगळ्यांचे लक्ष वेधल आहे. त्याचा हा लूक पाहूण प्रेक्षकांना आश्चर्य झाला आहे. तर सोशल मीडियावर याच टीझरची चर्चा सुरु झाली आहे.

अल्लू अर्जुननं त्याच्या आधीच्या ट्विटर म्हणजेच X अकाऊंटवरून हा टीझर शेअर केला आहे. या 1 मिनटं 8 सेकंदाच्या टीझरमध्ये अल्लू अर्जुनच्या पायात घुंगरू, कानात झुमका, डोळ्यात काजळ आणि साडी असा काही लूक आहे. तर त्याच्या हातात त्रिशूल असून त्याच्या शत्रूंशी तो लढताना दिसत आहे. तो एकटाच त्याच्या शत्रूंवर भारी पडतोय. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अल्लू अर्जुनच्या या लूकनं सगळेच हैराण झाले आहे. हा धमाकेदार टीझर पाहून प्रेक्षकांच्या अंगावर नक्कीच शहारे आले आहेत.

I thank each and everyone of you for the birthday wishes! My heart is full of gratitude. Please take this teaser as my way of saying thank you! https://t.co/fZQDGYNlWb#Pushpa2TheRule

— Allu Arjun (@alluarjun) April 8, 2024