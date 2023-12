स्वानंद किरकिरेच्या टीकेवर चक्क 'ॲनिमल' च्या टीमनं दिलं उत्तर; मात्र चर्चा नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट्सची

Animal Swanand Kirkires : संदीप रेड्डी वांगा दिग्दर्शित 'ॲनिमल' चित्रपटानं प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक थिएटरमध्ये गर्दी करत असल्याचे सहाव्या दिवशी देखील पाहायला मिळाले. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. कोणाला हा चित्रपट आवडला तर कोणाला नाही. या चित्रपटावर टीक करणाऱ्यांपैकी एक म्हणजे कवि आणि अभिनेता स्वानंद किरकिरे आहे. त्यानं हा चित्रपट पाहिल्यानंतर निराशा व्यक्त केली. त्यावेळी त्यांनी टीका करतं म्हटलं की चित्रपट पैसे कमावतोय पण भारतीय चित्रपटाचा इतिहासाला लाजवेल असा आहे. त्यावरून आता 'ॲनिमल' च्या टीमनं स्वानंद किरकिरेला उत्तर दिले आहे.

'ॲनिमल' या चित्रपटाच्या ऑफिशिअर एक्स अकाऊंट म्हणजेच आधीच्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक क्रिप्टिक पोस्ट शेअर करत स्वानंद किरकिरेला उत्तर दिले आहे. थोडक्यात त्यांनी एका वर्तमानपत्रातील फोटो शेअर करत ही त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. फक्त स्वानंद नाही तर या पेजवरून चित्रपट समिक्षक अनुपमा चोप्राला देखील उत्तर दिलं आहे. अनुपमा यांनी हा चित्रपट पाहिल्यानंतर कमेंट केली होती की त्या कबीर सिंगला मिस करत आहेत. यावर 'ॲनिमल' च्या ट्विटर पेजवरून उत्तर देण्यात आलं आहे. त्यात त्यांनी ‘कबीर सिंह’ चित्रपटाची ओटीटी लिंक शेअर करत लिहिले की तुम्ही तुमचा आवडता कबीर सिंग इथे पाहू शकता.

Yes.... now it landed perfectly … pic.twitter.com/OxTOE0vlvI

— Animal The Film (@AnimalTheFilm) December 6, 2023