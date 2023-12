'प्लीज मला...'; KBC 15 च्या हॉट सीटवर शाहरुख खानच्या लेकीची हालत खराब, पाहून म्हणाल आम्ही बरे!

KBC 15 : बॉलिवूड स्टार किड्सचा द आर्चीजची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर रिलीज झालेला या चित्रपटात शाहरुख खानची लेक सुहाना खान, अमिताभ बच्चन यांच्या नातू अगस्त्य नंदा आणि श्रीदेवीची छोटी मुलगी जान्हवी कपूर आहे. निर्देशक जोया अख्तर सध्या या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये बिझी आहे. या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी जोया आपल्या स्टारकास्टसोबत प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर जात आहे. लवकरच ही टीम अमिताभ बच्चन यांच्या केबीसी 15 (कौन बनेगा करोडपती 15) वर दिसणार आहे. (archies starcast On the hot seat of KBC 15 Shah Rukh Khan daughter suhana khan condition is bad amitabh bachchan please ask easy questions)

या शोच्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो हा या शोचा प्रोमो आहे. ज्यामध्ये स्टार किड्स दिसून येत आहे. अमिताभ बच्चन या स्टार किड्सला प्रश्न विचारताना दिसत आहेत. तर या प्रोमोमध्ये बिग बी यांचे नातू अगस्त्य नंदा गाणे गाताना दिसत आहेत. यानंतर अगस्त्य आपल्या आजोबांना प्रश्न विचारण्यास सांगतो. नातूची ही इच्छा पूर्ण करत बिग बींनी शाहरुख खानची लेक सुहाना खानला प्रश्न विचारला. त्यांनी विचारलं की, इथे येण्यापूर्वी शाहरुख खानने तुम्हाला काय सल्ला दिला?

बिग बी यांच्या प्रश्नांवर बेटी सुहानाला हसू आवरलं नाही. ती म्हणाली की, ''त्यांनी मला सांगितलं की, तुम्हाला आवठवण करुन द्यावी की तुम्ही शाहरुख यांच्या वडिलांची भूमिका साकारली आहे. त्यामुळे कृपया करुन सोपे प्रश्न विचारा'' हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतो आहे. नेटकऱ्यांनी हा व्हिडीओला तुफान लाइक्स दिले आहेत. एवढंच नाही तर कंमेंट्स बॉक्समध्ये तुफान प्रतिक्रिया येत आहेत.

Haaye... Meri gudiya @iamsrk Our little girl on KBC! Goooosh Such a Cutie.. Papa ke father ka role play kiya hai Amitji ne so ask easy questions From watching you to host it, to promote there to our lil Suhana now it's so emotional #SuhanaKhanpic.twitter.com/UbisZ45gSb

