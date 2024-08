'कल्किमध्ये जोकर दिसत होता प्रभास', अमिताभ यांची स्तुती करत अरशद वारसी म्हणाला...

Arshad Warsi Comment on Prabhas Look From Kalki Movie : दाक्षिणात्य अभिनेता प्रभासच्या कल्कि 2898 एडी या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड बनवले आणि वर्ल्ड वाईड बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 1100 कोटींची कमाई केली. दरम्यान, या चित्रपटाला क्रिटिक्सकडून खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळाला नाही. इतकंच नाही तर प्रेक्षकांनी देखील या चित्रपटाला काही चांगला रिस्पॉन्स दिला नव्हता. अनेकांना हा चित्रपट कंटाळवाणा वाटला. फर्स्ट हाफचं दिग्दर्शन चांगलं नव्हतं असं म्हणत अनेकांनी तक्रार केली. आता बॉलिवूड अभिनेता अरशद वारसीनं प्रभासवर वक्तव्य केलं आहे.

अमिताभ बच्चन, दीपिका पदुकोण आणि कमल हासन सारखे कलाकार ज्या चित्रपटात होते त्याविषयी बोलताना अरशद वारसी म्हणाला, मी कल्कि पाहिला, मला आवडला नाही. मला खूप वाईट वाटतं जेव्हा... अमित जींनी आजवर खूप चांगलं काम केलं. मी त्या माणसाला कधीच समजू शकत नव्हतो. खरंच बोलतोय जर आपल्यात त्या माणसाइतकी ताकद असेल, तर आयुष्यात आपण कुठेच थांबणार नाही. ते अनरियल आहेत.

Here it is, The real view of #Kalki2898AD‌ from north India. #Prabhas looks like Joker in the film says Arshad. He also added kalki could have been a good film like Mad Max but the actor and director failed to do so.

