कोण शाहरुख खान? विचारताच मुख्यमंत्र्यांना रात्री 2 वाजता फोन आला अन्...

Pathan Movie Protest : अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) त्याच्या पठाण (Pathan) चित्रपटामुळे सध्या चर्चेत आहे. शाहरुख आणि दीपिका पादूकोणचा पठाण चित्रपट सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. आधी बेशरम रंग गाण्यातील दीपिकाच्या बिकीनीवरुन वाद उफाळला होता. त्यानंतर चित्रपटातील काही दृष्ये आणि डायलॉगवरुन पुन्हा वाद सुरु झाला. यानंतर सेन्सॉर बोर्डाने मध्यस्थी करत काही काटछाट केली आहे. मात्र तरीही चित्रपटाला विरोध सुरुच आहे. अशातच आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा (Himanta Biswa Sarma) यांनी शाहरुखला त्याच्या चित्रपटाबाबत आश्वस्त केले आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांनी याबाबत एक ट्विट केले आहे. बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खानने त्यांना पहाटे 2 वाजता फोन केला होता असे या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. शाहरुखने त्याच्या 'पठाण' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या विरोधाबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावर शर्मा यांनी शाहरुखला आश्वासन दिले की, 'पठाण' चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याची काळजी राज्य सरकार घेईल.

"बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानेने मला पहाटे 2 वाजता फोन केला आणि आम्ही बोललो. त्याने गुवाहाटी येथे त्यांच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान घडलेल्या घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली. मी त्याला आश्वासन दिले की कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आम्ही चौकशी करू आणि अशी कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही याची काळजी घेऊ," असे शर्मा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

Bollywood actor Shri @iamsrk called me and we talked today morning at 2 am. He expressed concern about an incident in Guwahati during screening of his film. I assured him that it’s duty of state govt to maintain law & order. We’ll enquire and ensure no such untoward incidents.

