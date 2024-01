अयोध्येवरून परतलेल्या आयुष्मान खुरानानं गायलं 'दिल दिल पाकिस्तान' गाणं?

Ayushmann Khurrana Dil Dil Pakistan song : बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुरानाचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात आयुष्मान खुराना हा 'दिल दिल पाकिस्तान' हे गाणं गाताना दिसत आहे. त्याचा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्याला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. काही नेटकऱ्यांनी तर हे देखील सांगितलं की तो राम मंदिर पाहिल्यानंतर दु:खी झाला होता. त्यामुळे आता पाकिस्तानवर प्रेमाचा वर्षाव करतोय. या व्हिडीओ मागचं सत्य काय आहे ते जाणून घेऊया.

सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडीओ जूना आहे. त्यातील काही भाग सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. पण जेव्हा तुम्ही हा व्हिडीओ पाहाल तेव्हा तुम्हाला हे प्रकरण कळेल. हा व्हिडीओ 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी हा व्हिडीओ कोणत्याही व्हेरिफाइड यूट्यूह चॅनल Selfie Tv वर अपलोड करण्यात आला आहे. त्याचं टायटल होतं. आयुष्मान खुराना दुबईमध्ये पंजाबी सिंगिंग करत आशियातील देशांना ट्रिब्यूट देत होता. या व्हिडीओत आयुष्मानला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि क्षेत्रांमध्ये पंजाबी, उत्तर प्रदेश, बंगाली आणि दक्षिण भारताच्या लोकांना ट्रिब्यूट दिला आहे. या दरम्यान, आयुष्मान खुराना हा भाऊ आपरशक्ती खुरानासोबत स्टेजवर 'दिल दिल पाकिस्तान' आणि 'चक दे इंडिया' ही गाणी परफॉर्म केली.

The clown @ayushmannk was singing "Dil Dil Pakistan" when Pakistanis were kiIIing our soldiers & innocent citizens..

No wonder he's so upset to see #RamMandir.

TRENDING NOW news

The reason why I don't trust most of these Bollywoodiyas. They can even sell their mothers for money... pic.twitter.com/pCqIgJt7r1

— Mr Sinha (@MrSinha_) January 24, 2024