Big Boss 16: "एक झाला की दुसऱ्या मुलाला चिकटतेस", शालीनची कमेंट ऐकताच संतापली टीना दत्ता, म्हणाली "स्वत:च्या बायकोची..."

Big Boss 16 Shalin Bhantot Tina Dutta Fight: बिग बॉस (Big Boss) सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी सर्वच कंटेस्टंट प्रयत्न करत असून चढाओढ सुरु आहे. यामुळेच बिग बॉसमध्ये सध्या जोरदार गदारोळ होताना दिसत आहे. दरम्यान बिग बॉसचा नवा प्रोमो समोर आला असून यामध्ये शालीन भानोत (Shalin Bhanot) आणि टीना दत्ता (Tina Dutta) यांच्यात मोठा वाद झाल्याचं दिसत आहे. हे भांडण इतकं मोठं झालं की, दोघांनी एकमेकांच्या चारित्र्यावरच बोट ठेवलं आहे.

टिकिट टू फायनल वीकमध्ये बिग बॉसने निम्रतला घराचं कॅप्टन बनवलं आहे. तसंच घऱातील इतर सदस्यांना निम्रतची कॅप्टन्सी काढून घ्यावी लागेल असंही सांगितलं.

नव्या प्रोमोत बिग बॉसच्या घरात नव्या कॅप्टनवर चर्चा होताना दिसत आहे. यावेळी शिवने एमसी स्टॅनला कॅप्टन्सीसाठी निवडलं. तर एमसी स्टॅनने शिवचं नाव घेतलं. यानंतर सुंबूलने आपलं आणि शिवचं नाव घेतलं.

शिव, एमसी स्टॅन आणि सुंबूल यांच्यानंतर शालीन भानोतने आपलं मत मांडलं. शालीनने निम्रत कौर कॅप्टन म्हणून योग्य वाटत असल्याचं सांगितलं. शालीनचे ते शब्द ऐकताच प्रियंका आणि टीना त्याच्यावर भडकतात. आमच्याबरोबर मिळून कॅप्टन्सी काढून घेण्याची योजना आखतोस आणि इथे असं सांगतोस अशा शब्दांत प्रियंकाने नाराजी जाहीर केली. तर, टीनाने हा दुटप्पीपणा असल्याचं म्हटलं.

LMAO, #Shalin bhai sahab khel gayo. Just yesterday they were literally planning to get #NimritKaurAhluwalia out of captaincy, & just 2 days ago he and PCC were discussing Nimrit is weak & will be out. Put when time came Shalin bhaiya game khel gayo. pic.twitter.com/OvwJi5tJXf

— The Bigg Boss Fan (@TheBiggBossFan) January 17, 2023