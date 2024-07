Bigg Boss OTT 3 च्या घरात दिसला साप, लवकेश कटारियाचा जीव होता धोक्यात!

Bigg Boss OTT 3 Fans Spot Black Snake Inside House : 'बिग बॉस OTT 3' हा शो सुरु झाल्यापासून सतत चर्चेत आहे. स्पर्धकांमुळे चर्चेत आहे. नुकत्याच कानशिलात लगावण्यात आल्या प्रकरणात सगळ्यांचं लक्ष वेधलं होतं. इंटरनेटवर काही लोक हे विशालला तर काही अरमानच्या बाजूनं आहेत. या सगळ्याच बिग बॉस OTT च्या घरातील एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे.

बिग बॉस OTT चं 24 तास टेलीकास्ट हे जियो सिनेमावर सुरुच असतं आणि याच लाइव्ह फीडमध्ये असं काही भयानक पाहायला मिळत आहे. ज्याच्यानंतर शोच्या निर्मात्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. नुकताच बिग बॉसच्या घरात साप फिरताना दिसला आहे. आता सापचा एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. त्यामुळे चाहत्यांना त्यांच्या आवडत्या स्पर्धकाची चिंता वाटू लागली आहे. स्पर्धकांच्या सुरक्षेला घेऊन चाहत्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नेटकऱ्यांनी रिअॅलिटी शोच्या निर्मात्यांवर लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

Full Clip

Snakes are roaming in #BiggBossOTT3 House@EndemolShineIND is this a joke for you risking contestant lives for content?

Was this a attempt to end someone's life?? @JioCinema#LuvKataria #ElvishYadav #BiggBossOTT3

pic.twitter.com/qkh0GE4HyR

— Mandakini (@Mandaakinii) July 9, 2024