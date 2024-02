रश्मिका एका चित्रपटासाठी आकारते 4 ते 4.5 कोटी मानधन, खुलासा करत म्हणाली 'मी...'

Rashmika Mandanna Movie Fees Now : देशभरातील सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या अभिनेत्रीपैंकी एक म्हणजे रश्मिका मंदाना. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर प्रचंड यश मिळवलं. गेल्या काही दिवसांपासून रश्मिका मंदाना ही दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांच्या अॅनिमल या चित्रपटामुळे प्रसिद्धीझोतात आहे. तिच्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरही रेकॉर्डब्रेक कमाई केली होती. या चित्रपटाच्या यशानंतर आता रश्मिकाने तिच्या मानधनात वाढ केल्याची चर्चा रंगली आहे. रश्मिका ही एका चित्रपटासाठी चार ते साडेचार कोटी रुपये आकारत असल्याचे बोललं जात आहे. पण आता रश्मिकाने स्वत: याबद्दल भाष्य केले आहे.

रश्मिका मंदाना ही सोशल मीडियावर कायमच सक्रीय असते. ती इन्स्टाग्रामवर सतत तिचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत असते. रश्मिकाने नुकतंच तिच्या मानधन वाढवल्याच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. तिने ट्विटरवर एका न्यूज पोर्टलची बातमी रिट्वीट केली आहे. त्यात रश्मिका मंदाना ही एका चित्रपटासाठी 4 ते 4.5 कोटी रुपये मानधन आकारते, असे म्हटले आहे. त्यावर रश्मिकाने उत्तर दिले आहे.

"मला ही बातमी वाचून धक्काच बसला. मी इतके मानधन घेते, असं कोणी सांगितलं. आता हे सर्व वाचल्यानंतर मला खरोखरंच असं वाटतंय की मी याबद्दल विचार करायला हवा. यानंतर जर मला निर्मात्यांनी विचारलं तर मी त्यांना सर मीडियामध्ये याची चर्चा आहे आणि मला मीडियाच्या या गोष्टी सत्यात आणायला हव्यात... मी काय करु?" असे रश्मिका मंदानाने या अफवांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले.

Says who I wonder.. after seeing all of this I think I should actually consider it.. and if my producers ask why.. then I’ll just say ‘media out there is saying this sir.. and I think I should live up to their words.. what do I do?’

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) February 6, 2024