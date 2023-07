फरदीन आणि त्याच्या वडीलांसोबत सेलिना जेटलीचे शारीरिक संबंध! आरोपांनंतर अभिनेत्रीनं सांगितलं सत्य

Feroz khan and Fardeen Celina Jaitly: बॉलिवूड अभिनेका फरदीन खान यांच्या घटस्फोटाला काल पासून चर्चा सुरु झाली आहे. ते दोघे गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत असल्याचे देखील म्हटले जात होते. इतकेच नाही तर फरदीन त्याच्या आईसोबत मुंबईत राहतोय. तर त्याची पत्नी नताशा माधवानी ही लंडनमध्ये राहत असल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे आणि ती म्हणजे काही दिवसांपूर्वी एका पाकिस्तानी चित्रपट समीक्षकाने सेलिना जेटलीविषयी एक विचित्र कमेंट केली होती. तो म्हणाला होता की सेलिना जेटलीचे फरदीन आणि त्याचे वडील फिरोज या दोघांसोबत शारीरिक संबंध होते. आता फरदीनच्या घटस्फोटाच्या चर्चांमध्ये या गोष्टीला देखील चर्चा सुरु झाली आहे.

पाकिस्तानच्या चित्रपट समीक्षकानं अशी कमेंट केली असता. त्यावर मात्र, सेलिनानं सडेतोड उत्तर दिलं आहे. इतकंच नाही तर सेलिनानं परराष्ट्र मंत्रालयाकडे मदतीची मागणी केली आहे. खरतरं सेलिनानं 2003 साली प्रदर्शित झालेल्या 'जानशीन' या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं होतं. त्या चित्रपटात तिच्यासोबत अभिनेता फिरोज खान आणि फरदीन खानसोबत दिसली होती. त्यामुळे तिच्या आणि फरदीनच्या रिलेशनशिपच्या चर्चा चांगल्याच रंगल्या होत्या. त्यावेळी देखील सेलिनाचे फरदीन आणि फिरोज या दोघांसोबत रिलेशनशिप असल्याच्या अफवा देखील सुरु होत्या.

A few months ago, a self-proclaimed Hindi film critic and journalist from Pakistan named @UmairSandu took to Twitter to make viral untrue horrific claims about me which included bizarre allegations like my relations with both my mentor Feroz Khan and his son Fardeen , in addition… pic.twitter.com/xAtxdE8Jzb

— Celina Jaitly (@CelinaJaitly) July 30, 2023