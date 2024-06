'स्त्रीया दोन नवरे हवेत असं म्हणतील तेव्हा...', अरमान मलिकच्या 'प्रत्येक पुरुषाला दोन पत्नी हव्या' वक्तव्यावर संतापली अभिनेत्री

Devoleena Bhattacharjee Gets Angry on Armaan Malik : लोकप्रिय युट्यूबर्सपैकी एक अरमान मलिक हा 'बिग बॉस ओटीटी 3' शोचा स्पर्धक आहे. पण फरक इतकाच आहे की शोमध्ये आल्यापासून तो चांगला कारणांमुळे नाही तर चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. 'बिग बॉस ओटीटी 3' मध्ये अरमान मलिक हा त्याच्या दोन्ही पत्नीसोबत म्हणजेच पायल आणि क्रितीकासोबत दिसत आहे. देवोलीना भट्टाचार्जीनं अरमानला त्याच्या दोन्ही पत्नींवरून अनेक गोष्टी सुनावल्या आहेत आणि आता पुन्हा एकदा तिनं त्या तिघांवर मोठं वक्तव्य केलं आहे.

दीपक चौरसियाशी बोलत असताना अरमान मलिकनं सांगितलं की 'प्रत्येक पुरुषाला दोन पत्नी हव्या असतात.' आता त्याच्या या वक्तव्यानं पुन्हा एकदा सगळ्यांचे लक्ष वेधले. तर एपिसोडचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत देवोलीनानं एक मोठी पोस्ट लिहिली आहे. व्हिडीओमध्ये ती हे बोलताना दिसतेय की 'हा माणूस काय बोलतोय.' तिच्या पोस्टमध्ये देवोलिना बोलते की 'प्रत्येक माणसाला दोन बायका नको, फक्त ज्या लोकांची वाईट वृत्ती असते त्यांना एकापेक्षा जास्त पत्नी हव्या असतात. हे बंद कर. एखाद्या दिवशी जर त्याच पत्नी बोलू लागल्या की त्यांना देखील प्रत्येकीला दोन नवरे हवे आहेत. मग ते बघायला देखील तयार रहा.'

I can’t say about every man, but surely those with lewd intentions must desire to have 2, 3, or 4 wives. Please stop this filth. For god sake stop this.

Someday if those same wives start saying that they also wish to have 2 husbands each, then enjoy watching that too.… pic.twitter.com/LhxUD1g87e

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) June 25, 2024