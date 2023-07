हॉलिवूडमध्ये रात्रीच्या अंधारात पडली कलाकारांच्या संपाची ठिणगी; आता वणवा भडकणार.... नेमक्या मागण्या काय?

Hollywood Strike : हॉलिवूड कलाकारांनी गुरुवारी संप पुकाराला आहे. त्यांनी काल 13 जुलै रोजी याविषयी माहिती दिली की 14 जुलै रोजी ते हा संप पुकारणार आहेत. कलाकारांनी हा संप त्यांच्यासाठी नाही तर चित्रपटसृष्टीतील लेखकांसाठी केला आहे. त्यात 63 वर्षांनंतर पहिल्यांदा असा संप पुकारण्यात आला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी कमी वेतन आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्समुळे उद्भवलेल्या धोक्यामुळे लेखकांनी काम करणं बंद केलं होतं. आता त्यांच्या संपामध्ये हजारो चित्रपट आणि टेलिव्हिजन कलाकाही सहभागी झाले आहेत.

द स्क्रीन अॅक्टर्स गिल्ड (एसएजी-एएफटीआरए) मधील ए-लिस्ट कलाकारांसह 1 लाख 60 हजार कलाकार लेखकांना पाठिंबा देत पुढे आले आहेत. हा संप मध्यरात्री सुरु झाला आहे. त्यांनी हा संप ही कमी वेतन आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्समुळे उद्भवलेल्या धोक्याला पाहता करण्यात आला आहे. खरंतर स्ट्रीमिंगची वाढती मागणी आणि कोरोनामुळे उद्भवलेल्या अडचणींमुळे स्टुडियोवर मोठा दबाव आला आहे, त्यापैकी कोणाला पैशांचा प्रॉबलम आहे. त्यासोबतच कलाकार आणि लेखक एकदम अचानक आणि पटकन बदलत आहेत. त्यामुळे ते चांगलं मानधन आणि त्यांना प्रोजेक्टमधून काढू टाकणार नाही ही सिक्योरिटी हवी यासाठी हा संप करत आहेत.

BREAKING: For the first time since 1960, both actors and writers have officially gone on strike. Completely shutting down film and television projects in Hollywood and across the world. pic.twitter.com/Txkk1ele43

