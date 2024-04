'नेताजी सुभाषचंद्र बोस भारताचे पहिले पंतप्रधान', कंगना रणौतच्या दाव्यावर प्रकाश राज म्हणतात...

Kangana Ranaut : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत ही सध्या निवडणुकीच्या प्रचारात व्यग्र आहे. या सगळ्यात कंगनानं नुकतीच एक मुलाखत दिली असून या मुलाखतीत कंगनानं नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्याविषयी एक वक्तव्य केलं आहे. कंगना यावेळी म्हणाली की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताचे पहिली पंतप्रधान असल्याचे म्हटले. कंगनाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

कंगनानं ही मुलाखतीत 'टाइम्स नाउ समिट' ला दिली होती. यावेळी कंगनानं केलेल्या या वक्तव्यानंतर त्यावर नेटकरी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेकांनी कंगनाला कोणत्याही गोष्टीचं ज्ञान नाही. अनेक नेटकऱ्यांनी दावा केला की तिला फॅक्चुअल ज्ञान नाही. तर लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेता प्रकाश राज यांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ शेअर करत कंगना म्हणाली, सुप्रीम जोकर पार्टीची जोकर ... काय अपमान आहे... फक्त विचारतोय.

Clowns of Supreme Joker’s Party… what a Disgrace.. #justasking .. ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದೂಷಕರು… https://t.co/Q17wagFd0M

त्यानंतर एक नेटकरी म्हणाला, 'जेव्हा आलिया भट्टनं नॅशनल टेलीव्हिजनवर असं काही म्हटलं होतं तेव्हा ती फक्त 19 वर्षांची होती. मात्र, ही जवळपास 40 वर्षांची असून कथित राष्ट्रवादी उर्फ अंध भक्त हिच्यासाठी तर हे जीनियस ऑफ द ईयर आहे.' दुसरा नेटकरी म्हणाला, 'काही वर्षांपूर्वी कंगना रणौतनं हा दावा केला होता की 2014 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. आता ती बोलते सुभाष चंद्र बोस हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. ही कोणता असा इतिहास सांगते?'

Few years ago, Kangana Ranaut claimed that India got independence in 2014.

Now she says Subhash Chandra Bose was the first Prime Minister of India.

What kind of absurd alternate history is this?

pic.twitter.com/p2rNN2KtOx

— Siddharth (@DearthOfSid) April 4, 2024