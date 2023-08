नितीन देसाईंच्या निधनाने अक्षय कुमार हळहळला; OMG-2च्या ट्रेलरबाबत घेतला मोठा निर्णय

OMG-2 Trailer Launch: हिंदी आणि मराठी मनोरंजनश्रृष्टीतील लोकप्रिय कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी 2 जुलै रोजी गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. नितीन देसाई यांच्या निधनाने बॉलिवूडसह देशभरात शोककळा पसरली आहे. देसाई यांच्या निधनाने बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारही हळहळला आहे. अक्षयने त्याचा आगामी चित्रपट OMG 2 बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.

नितीन देसाई यांनी बुधवारी त्यांच्या कर्जत येथील एनडी स्टुडिओत गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. मराठीबरोबरच बॉलिवूडमधील लोकप्रिय चित्रपटांसाठी त्यांनी कला दिग्दर्शनाचे काम केले आहे. देसाई यांच्या निधनानंतर राजकारण्यांसह कलाकारांनीही त्यांना ट्विटरवर श्रद्धांजली वाहिली आहे. अभिनेता अक्षय कुमार यांनीही श्रद्धांजली वाहत एक मोठा निर्णयही जाहीर केला आहे.

अक्षय कुमार यांनी ट्वीट करत नितीन देसाई यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. विश्वासच बसत नाहीये, नितीन देसाई यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मोठा धक्का बसला. ते प्रोडक्शन डिझाइनबरोबरच आमच्या सिनेमाविश्वातील मोठं नाव होतं. त्यांनी माझ्या अनेक चित्रपटांसाठी काम केले. नितीन देसाई यांच्या निधनाने कलाविश्वाचे मोठे नुकसान झाले आहे, असं अक्षय कुमार यांनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर, त्यांच्या सन्मानार्थ आम्ही आज रिलीज होणारा OMG-2चा ट्रेलर पुढे ढकलत आहोत. उद्या सकाळी 11 वाजता OMG-2चा ट्रेलर लाँच करण्यात येणार आहे, असं अक्षय कुमारने म्हटलं आहे.

Unbelievably sad to know about the demise of Nitin Desai. He was a stalwart in production design and such a big part of our cinema fraternity. He worked on so many of my films… this is a huge loss. Out of respect, we are not releasing the OMG 2 trailer today. Will launch it…

