अजय देवगणच्या घरात नवीन पाहुण्यांचे आगमन, बालदिनी काजोलने शेअर केले फोटो

मुंबई : काजोल चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्रींपैकी एक आहे. एक अप्रतिम अभिनेत्री असण्यासोबतच लोक तिला तिच्या बबली स्वभावासाठीही पसंत करतात. अभिनेत्री अनेकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अपडेट्स सोशल मीडियावर शेअर करत असते.

बालदिनानिमित्त तिने आपल्या दोन लाडक्या मुलांचा फोटो शेअर केला आहे, पण तुम्ही जो विचार करत आहात तो हा फोटो नाही. काजोलने नीसा आणि युगसोबतचा नाही तर दुसऱ्याच तिच्या दोन लाडक्या मुलांचा फोटो शेअर करून तिने बालदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

बालदिनानिमित्त काजोलने ही पोस्ट शेअर केली होती

फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, स्टार्स कोणत्याही सण किंवा अशा दिवशी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करायला विसरत नाहीत. बालदिनानिमित्त तिने चाहत्यांना आपल्या दोन मुलांची झलक दाखवली आहे. मात्र या फोटोत नीसा आणि युग नसून देवगण नसून कुटुंबातील पाळीव कुत्रे आहेत. काजोलने एक गोड पोस्ट पोस्ट करत त्यांना तिचं बाळ म्हटलं आहे. अभिनेत्रीच्या पोस्टवर चाहत्यांनी प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.

अभिनेत्रीने दोन्ही कुत्र्यांना हातात धरलेला एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये तिने लिहिलं आहे की, 'माझ्या दोन्ही मुलांना #happychildrensday... आजच्या वर्षभरापूर्वी दोघंही खूप लहान होते... तेव्हा दोघंही दोन किलोचे होते... आणि आता दोघंही मोठे झाले आहेत.'

चाहत्यांना अभिनेत्रीचा मायाळूपणा आवडला

'बाजीगर' फेम अभिनेत्रीची कुत्र्यांना पाळण्याची आणि त्यांची काळजी घेण्याची कल्पना चाहत्यांच्या मनाला भिडली आहे. एकाने कमेंट करत लिहिलं आहे की, 'कृपया त्यांचे अजून फोटो शेअर करा, ते खूप क्यूट आहेत.' तर अजून एकाने कमेंट करत लिहीलंय की, 'तुम्ही खूप सुंदर आहात.' नेहमीच माझा क्रश आहात. तर अजून एकाने कमेंट केली, 'तुमची बाळ खूप सुंदर आहेत.'

#happychildrensday day to my two babies.. who were this small exactly one year ago .. all of 2 kgs and struggling .. and now all big and grown up #doggo pic.twitter.com/2A0FLQVvMV

Kajol (@itsKajolD) November 14, 2023