रामलल्लाच्या दर्शनानंतर रजनीकांत यांचं अयोध्येतील राम मंदिरासंदर्भात मोठं विधान; म्हणाले...

Rajinikanth on Ayodhya Mandir : दाक्षिणात्य अभिनेता रजनीकांत हे काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत. त्यांनी परवाच्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी 19 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या लखनऊ येथे असेलल्या निवासस्थानी गेले होते. तर काल म्हणजेच 20 ऑगस्ट रोजी ते अयोध्या आणि हनुमानगढी मंदिराच्या दर्शनासाठी गेले होते. सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो आणि व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहेत.

काल रजनीकांत हे अयोध्या आणि हनुमानगढी मंदिरात दर्शनासाठी पोहोचले होते. रजनीकांत यांनी हनुमान मंदिरात तिथे फक्त दर्शन घेतले नाही तर आरती देखील केली. हनुमानगढी येथून निघाल्यानंतर रजनीकांत हे सरळं राम जन्मभूमि परिसरात पोहोचले. यावेळी रजनीकांत यांना पुजाऱ्यांनी तीर्थ दिलं. जिथं ते जवळपास पाच मिनिटं रामलल्लाच्या मूर्तीला न्याहाळत होते. त्यानंतर रजनीकांत यांनी मीडियाशी संवाद साधला आणि म्हणाले की ते भाग्यशाली आहेत. इतकंच नाही तर राम मंदिरवर ते म्हणाले की 'हे कधी पूर्ण होईल याच्या प्रतिक्षेत आहे.'

Here are the two opposing views..

View 1: A large section of the People of TN are upset that #Superstar fell on the feet of UP CM..

View 2: UP CM is Mahant of #Ghoraknath Mutt.. So #Superstar fell on his feet for religious reasons..

Your Take? pic.twitter.com/xhAZfVqlqU

— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 19, 2023