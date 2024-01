रश्मिका मंदाना Deepfake व्हिडीओ बनवणाऱ्याला अटक! पोलिसांसाठी अभिनेत्रीची खास पोस्ट

Rashmika Mandanna's reaction on Deepfake video : दाक्षिणात्य लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचा डीपफेक व्हिडीओ बनवणाऱ्या व्यक्तीला दिल्ली पोलिसांनी काल अटक केली. खरंतर रश्मिकानं दिल्ली पोलिसात या व्हिडीओ संदर्भात तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी रश्मिकाचा डीपफेक व्हिडीओ बनवणाऱ्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर आता तिनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. ही पोस्ट शेअर करत तिनं सगळ्यांचे आभार मानले आहे.

रश्मिकानं तिच्या X अकाऊंट म्हणजेच आधीच्या ट्विटर अकाऊंटवरून ही पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये रश्मिका म्हणाली की 'या प्रकरणातील व्यक्तीला अटक करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांचे खूप-खूप आभार. मी त्या सगळ्या लोकांचे मनापासून आभार व्यक्त करते. जे अशा कठीण काळात माझ्यासोबत उभे राहिली आणि त्यांनी माझी मदत केली. सगळ्या मुलं आणि मुलींसाठी लक्ष देऊन ऐका. जर तुमचा फोटो कोणत्याही प्रकारच्या फोटोत आणि व्हिडीओत वापरून तुमची प्रतिमा खराब करण्यासाठी वापरण्यात येत असेल तर ते चुकीचं आहे. तुम्ही या गोष्टीला लक्षात ठेवा की अशा गोष्टीत कोण तुम्हाला मदत करेल आणि तुम्हाला जी पाहिजे ती मदत करू शकेल.'

Expressing my heartfelt gratitude to @DCP_IFSO Thank you for apprehending those responsible.

TRENDING NOW news

Feeling truly grateful for the community that embraces me with love, support and shields me.

Girls and boys - if your image is used or morphed anywhere without your consent. It…

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) January 20, 2024