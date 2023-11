Tiger 3 X Review : सलमानच्या 'टायगर 3' मधील शाहरुखचा कॅमियो पाहताच प्रेक्षकांनी केली प्राण्यांशी तुलना

Tiger 3 X Review : बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खानचा 'टाइगर 3' हा चित्रपट आज 12 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाला पाहण्यासाठी उत्सुक असलेल्या प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये फार गर्दी केली होती. त्यांचा हा उत्साह हा फक्त थिएटरमध्ये नाही तर सोशल मीडियावर देखील पाहायला मिळतोय. ट्विटरवर प्रेक्षकांनी या चित्रपटावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. इतकंच नाही तर शाहरुखच्या कॅमियोचा व्हिडीओ देखील लीक झाला आहे. यात पठाण टायगरला वाचवताना दिसत आहे. चला तर जाणून घेऊया एक्स म्हणजेच ट्विटरवर प्रेक्षकांनी कसा रिव्ह्यूय दिला आहे.

नेटकऱ्यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर करत त्याविषयी सांगितलं आहे. एक नेटकरी म्हणाला, 'कोणतीही स्टोरी ही पडद्यावर येण्यासाठी वेळ लागतो. पण जेव्हा एकदा चित्रपट तयार होतो. तो चांगलं काम करतो. चित्रपटातील अॅक्शन सीन्स खूप चांगले होते. बॅकग्राऊंड म्यूजिक हे खूप चांगलं होतं. IMAX मध्ये नक्कीच पाहा.' दुसरा नेटकरी म्हणाला, 'असं समजा की एका फटाक्याला पाण्यात भिजतं घातलं आहे आणि मग त्याला पेटवत आहेत. तसंच आमच्या टायगरला फट्टू बनवलं आहे.' तिसरा नेटकरी म्हणाला की 'हा खूप वाईट चित्रपट आहे.'

दरम्यान, शाहरुखच्या चाहत्यांनी कमेंट करत सांगितलं की सगळ्यात चांगलं या चित्रपटात काही होतं तर तर किंग खानचा कॅमिओ. चित्रपट समिक्षक निशित शॉ यांनी देखील या चित्रपटाचा रिव्ह्यू दिला आहे. 'त्यांनी चित्रपटाला अडीच स्टार दिले आहेत. तर 'टायगर 3' ची पटकथा ही खूप गोंधळलेली वाटते. चित्रपट आपले मनोरंजन करत नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मात्र, सलमान आणि कतरिनाची केमिस्ट्री ही खूप चांगली आहे. त्यांच्यात असलेली ती स्टाईल तिथे पाहायला मिळते. पण हा चित्रपट पाहू नका असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.' तर काही नेटकऱ्यांनी 4.5 स्टार दिले आहेत. तर कोणी 5 स्टार दिले आहेत. तर काही प्रेक्षकांनी शाहरुखच्या कॅमिओची खिल्ली उडवली आहे.

Rating: #Tiger3 suffers from confusing writing & sub-standard plot. The film does not entertain you much & that’s the basic issue. There are too many events that fail to be convincing. The cast is at their best but the filmmaking here is lethargic. #Tiger3Review

