'बेटे को हाथ लगाने से पहले...'; Jawan मधल्या डायलॉगसंदर्भात समीर वानखेडेंची सूचक पोस्ट; म्हणाले, 'मी जे...'

Sameer Wankhede on Jawan's Dialouge : बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानच्या ‘जवान‘ चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेनं प्रतिक्षा करत आहेत. काल या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये असलेल्या शाहरुखच्या डायलॉगनं सगळ्यांचे लक्ष वेधलं आहे. तो डायलॉग म्हणजे 'बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर'. चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर शाहरुखच्या या डायलॉगनं फक्त प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले नाही तर त्यासोबतच तो डायलॉग हा समीर वानखेडे यांच्यासाठी असल्याचं म्हटलं आहे. त्यावर एकीकडे शाहरुखनं प्रतिक्रिया दिली आणि हा डायलॉग कोणासाठी हे सांगितलं. तर दुसरीकडे समीर वानखेडे यांनी सोशल मीडियावर एक क्रिप्टीक पोस्ट शेअर केली आहे.

समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये समीर वानखेडे यांनी आपल्याला कसलेही भय वाटत नाही असा अर्थ या वाक्यातून अभिप्रेत आहे. अमेरिकी लेखिका निकोल लायन्सचं वाक्य समीर वानखेडेंनी शेअर केलं आहे. या वाक्याचं ढोबळपणे भाषांतर केल्यास, "मी जे जे पूल जाळले आहेत त्यांच्या आगीची दाहकता अनुभवली आहे. त्याच्या राखेत मी नाचलोही आहे. मला कोणाचीही भीती वाटत नाही. तुझीही नाही," असा होतो. समीर वानखेडे यांनी शेअर केलेली ही क्रिप्टीक सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे. त्यांच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करत त्यांनाच ट्रोल केले आहे. तर काही नेटकऱ्यांनी खरंच हे कोट खूप सुंदर आहे.

I have licked the fire and danced in the ashes of every bridge I ever burned. I fear no hell

from you.

-Nicole Lyons

A quote that always inspires me !@ABPNews @news24tvchannel @RoflGandhi_

— Sameer Wankhede (@swankhede_IRS) August 31, 2023