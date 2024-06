'मला कंगनाबद्दल फार आपुलकी नाही, पण...', CISF जवानानं कानशिलात लगावल्यानंतर शबाना आझमी यांची पोस्ट, 'सेलिब्रेशन...'

हिमाचल प्रदेशातून (Himachal Pradesh) लोकसभा निवडणूक (LokSabha Election) जिंकणारी कंगना रणौत (Kangana Ranaut) सीआयएसएफ (CISF) जवानाने कानशिलात लगावल्याने चर्चेत आहे. कंगना रणौत दिल्लीला निघाली असताना चंदिगड विमानतळावर महिला जवानाने तिच्या कानाखाला मारली. या घटनेवर बॉलिवूडमधून प्रतिक्रिया येत असताना ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यादेखील व्यक्त झाल्या आहेत. शबाना आझमी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. मला कंगनाबद्दल फार काही आपुलकी नाही असंही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

शबाना आझमी यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "मला कंगनाबद्दल फार काही आपुलकी नाही. पण तिला कानाखाली मारल्यानंतर जे काही सेलिब्रेशन सुरु आहे त्यात मी सहभागी होऊ शकत नाही. जर सुरक्षारक्षकांनी कायदा आपल्या हातात घेण्यास सुरुवात केली तर आपल्यापैकी कोणीच सुरक्षित राहू शकत नाही".

हिमाचल प्रदेशच्या मंडीमधून निवडणूक जिंकणारी कंगना रणौत दिल्लीला जाण्यासाठी विमानतळावर पोहोचली होती. यावेळी सीआयएसएफ जवान कुलविंदर कौरने कंगना रणौतच्या कानाखाली लगावली. या घटनेचा व्हिडीओ काही मिनिटात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. व्हिडीओत कंगना चेक इन काऊंटवर पोहोचल्यानंतर शाब्दिक वाद होताना दिसत आहे. पण व्हिडीओत कानाखाली लगावतानाचा क्षण कैद झालेला नाही.

I have no love lost for #Kangana Ranaut. But I can't find myself joining this chorus of celebrating "the slap". If security personnel start taking law into their hands none of us can be safe .

