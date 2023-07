'जवान' स्टाईलने शाहरूखचं आभार प्रदर्शन; कोणाला 'दा' कोणाला 'गुथी' म्हणतं व्यक्त केल्या भावना

Jawaan Movie Shah Rukh Khan Thanks Tweet: अगदी दोन दिवसांपुर्वी शाहरूख खानच्या 'जवान' या चित्रपटाचा prevue हा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. त्यामुळे शाहरूख खानच्या फॅन्ससाठी ही एक मोठी पर्वणी चालून आली आहे. 'जवान' या चित्रपटाची सर्वांनाच कोण उत्सुकता लागून राहिली होती. या चित्रपटातील शाहरूखचा लुक पाहून अनेकांनी त्याचे कौतुक केले आहे तर हटर्सनी त्याची खिल्लीही उडवली आहे. यावेळी या चित्रपटातील त्याचा ब्लॅड लुक पाहून काही चाहते घाबरलेही आहेत. सध्या या चित्रपटावर निरनिराळ्या प्रतिक्रियाही उमटताना दिसत आहेत. परंतु हे जरी असलं तरी शाहरूख खानला आपल्या या चित्रपटाचीही तेवढीच उत्सुकता लागून राहिली होती ही त्यानं प्रिव्हयू प्रदर्शित झाल्यानंतर केलेल्या आभारप्रदर्शनावरून कळते आहे.

यावेळी शाहरूखनं ट्विटरवरून अख्ख्या 'जवान'च्या टीमचे आभार मानले आहेत. त्यामुळे त्यानं आपल्या सर्व टीमचे आपल्या हटके स्टाईनं आभार मानले आहेत. कुणाला 'सर', कुणाला 'दा' तर कुणाला 'गुथी' म्हणत हाक मारली आहे. त्याच्या उत्सुफर्त आभार प्रदर्शनानं त्याच्या चाहत्यांना आनंद झाला आहे. या टीमच्या सर्वच मंडळीनं यावेळी 'जवान'चा प्रिव्हयू आल्यानंतर शाहरूखचे ट्विटरवरून आभार मानले आहेत त्यावर रिप्लाय देत शाहरूख खाननं आभारप्रदर्शन केले आहे. त्यामुळे त्यानं सर्वांना ज्या नावानं हाक मारत आभार मानले आहेत त्याची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे. तेव्हा पाहुया शाहरूखननं कोणाकोणाचे आभार मानले आहेत. विजय सेतूपथीला त्यांन 'नंबा' अशी हाक मारली आहे.

Sir an honour to work with you. Thanks for teaching me a bit of Tamil on the sets & the delicious food u got. Love u Nanba! https://t.co/b346h1zjrt — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023

Thank u @shobimaster for making me dance like a cool hero. Please give my love to your whole team. I tried my best…. https://t.co/0yFRYOLy3G — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023

Thank u so much and sorry for troubling u all the time but then u are like our Family man!! https://t.co/cDEDYx1GGi — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023

Thank u for being so sporting through out the hectic shoot. Bless u https://t.co/GJKMQv5xDj — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 12, 2023

Thank u @AntonyLRuben for all the cuts and chops!! My love to u…and now you can get a hair cut and catch up on some sleep. https://t.co/FcPjkdMqLf — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023

कोणाला 'दा' तर कोणाला 'गुथी' म्हणत त्यानं आपल्या या संपुर्ण टीमचे आभार मानले आहेत. त्याचसोबत ज्या त्याच्या चाहत्यांनीही त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत त्यांनाही त्यानं हटके स्टाईलमध्ये थॅंक्यू म्हटलं आहे. सुनील ग्रोव्हर या कपिल शर्माच्या शोमधील अभिनेत्यानं ट्विटरवरून जवान या चित्रपटाच्या प्रिव्हयूला खूप शुभेच्छा दिल्या आहेत. तेव्हा त्याला 'गुथी' अशी हाक मारत त्यानं त्याचे आभार मानले आहेत. यावेळी त्याचा ट्विटला रिप्लाय देत तो म्हणाला की, ''माझ्या 'गुथी' खूप खूप धन्यवाद. या प्रवासात आपण एकत्र आहोत याचा मला आनंद आहे. तू या चित्रपटातून खूप छान दिसतो आहेस. खूप प्रेम.''

Thank u my ‘Guthi’ too much fun having u on this journey. You are so good in the film! Love u https://t.co/OwzeTPKtzr — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023

Thanks Da @dop_gkvishnu as always your lighting is awesome!! Thanks for making me look nice even bald!!! https://t.co/iwOnLLFgnD — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023

'जवान' चे सिनेमॅटोग्राफर जेके विष्णू याला त्यानं 'दा' या नावानं हाक मारत त्याचे आभार मानले आहेत. यावेळी तो म्हणतो की, ''धन्यवाद दा. तुम्ही या चित्रपटात जी प्रकाशयोजना केली आहे नेहमीप्रमाणे त्यानं मी फिदा झालो आहे. माझा लुक यावेळी ब्लॅड असला तरी तुम्ही मला या चित्रपटातून सुंदर केले आहेत.''

Sirrrrrr!!! Maaasssssss!! Your are da man!!!! Thank u for everything and making sure the A K Meer gave his inputs along with Priya!! Love u all. https://t.co/MkfColhgd5 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023

तर या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अटली यांना त्यानं सर म्हणत त्यांचे आभार मानले आहेत. तो म्हणतो की, ''सर!!!!!! मास!!!!! तुम्हीच ते!!!! ए.के.मीर त्याच्या प्रियासोबत खुलून दिसले याची दक्षता घेतल्याबद्दल आणि सर्वच काही सुंदर केल्याबद्दल आभार. खूप प्रेम तुम्हा सर्वांना!''