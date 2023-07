Shahrukh Khan नं नयनताराचा पतीला दिली वॉर्निंग म्हणाला, "सावधान! जवानच्या सेटवर..."

Shahrukh Khan Nayanthara Vignesh : बॉलिवूडचा किंग खान अभिनेता शाहरुख खान हा सोशल मीडियावर चांगचाल चर्चेत राहतो. मात्र, सध्या त्याचं चर्चेत असण्याचं कारण हे त्याचा 'जवान' हा चित्रपट आहे. 'जवान' या चित्रपटात शाहरुख खानसोबत दाक्षिणात्य अभिनेत्री नयनतारा दिसणार आहे. नयनतारा आणि शाहरुखची जोडी सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आहे. त्यांची जोडी ही चर्चेत असताना शाहरुख खाननं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत नयनताराचा पती विग्नेश शिवनला एक वॉर्निंग दिली आहे.

विग्नेश शिवननं त्याची पत्नी नयनतारासाठी एक खास पोस्ट शेअर केली होती. ही पोस्ट शेअर करत विग्नेशनं तिला जवानसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी तो म्हणाला होता की "अॅटलीवर कोणाला गर्व का नसू शकतो, जेव्हा तो त्याच्या बॉलिवूड डेब्यूमध्ये इतकं चांगलं काम करत आहे. जे पाहून हा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट वाटत आहे. खूप मेहनत, धैर्य आणि प्रयत्न अशा सगळ्यांमुळे हा चित्रपट बनला आहे. तर शाहरुखसोबत ड्रीम डेब्यू करण्यासाठी नयनताराला खूप खूप शुभेच्छा. माझा किंग अनिरुद्धनं कमाल केली. विजय सेतुपति सर वाह."

@VigneshShivN thank u for all the love. #Nayanthara is awesome…but oh who am I telling this…you toh already know!!! But Hubby, beware, she has now learnt some major kicks & punches!! pic.twitter.com/5aMZ8rzReN

विग्रेशच्या या ट्वीटवर कमेंट करत शाहरुख म्हणाला, "विग्नेश शिवन तू दिलेल्या प्रेमासाठी धन्यवाद. नयनतारा अप्रतिम आहे. पण, मी हे कोणाला सांगतोय... तुम्हाला तर हे आधीपासून माहित आहेच. पण पतीदेव सावधान रहा, जवानच्या सेटवर ती खूप सारे किक्स आणि पंचेस शिकली आहे."

soooo kind of you sir

Yes sir being very careful but I also heard there is some good romance between the both of you in the movie , that she has learnt from the king of romance , so already cherishing that with the happiness of such a dream Debut with YOU #SRK… https://t.co/hqOSBI3YUF

