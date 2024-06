VIDEO : पूजा, मंत्रोच्चार आणि एन्ट्री...; शत्रुघ्न सिन्हा यांनी सोनाक्षीच्या लग्नानंतर केली पोस्ट

Shatrughan Sinha On Sonakshi Sinha's Wedding : बॉलिवूड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हे त्यांची लेक सोनाक्षी सिन्हासाठी आनंदी आहेत. त्यांच्या कुटुंबाविषयी अनेक गोष्टी चर्चेत होत्या. पण शत्रुघ्न सिन्हा यांनी त्या सगळ्या अफवा असल्याचे म्हटले जात होते. या सगळ्यात शत्रुघ्न सिन्हा यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर लेक सोनाक्षी आणि जावई झहीर इक्बालसाठी एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. त्यासोबत जावयासाठी एक स्पेशल मेसेज लिहिला आहे. चला तर जाणून घेऊया...

शत्रुघ्न सिन्हा यांनी त्यांच्या आधीच्या ट्विटर आताच्या X अकाऊंटवरून एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. शत्रुघ्न यांनी त्यांच्या लेकीला आणि जावयाला शुभेच्छा देणाऱ्या सगळ्यांचे आभर मानले. त्यासोबत एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यात सोनाक्षी आणि झहीर हे पारंपारिक वेशात दिसत असून पुजारी मंत्रोच्चार करत आहेत. हा लग्ना संबंधीत व्हिडीओ आहे. एका व्हिडीओमध्ये दाखवण्या आलं आहे की कशा प्रकारे नवरी मुलीला पारंपारिक पद्धतीनं आणण्यात आलं. त्यानंतक संध्याकाळी मुंबईतील लोकप्रिय रेस्टॉरंट बास्टियनमध्ये त्यांनी रिसेप्शन पार्टीचे आयोजन केले होते.

With an attitude of gratitude we would like to thank everyone for celebrating with us on our special day seems to be the 'wedding of the century' with your warmth, love, congratulatory messages for our darling daughter #SonakshiSinha with #ZaheerIqbal as they start a new chapter… pic.twitter.com/sTveotv9CK

TRENDING NOW news

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 26, 2024