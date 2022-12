Shatrughan Sinha यांच्या मुलाकडून बॉलिवूडची पोलखोल!

Shatrughan Sinha's Son Luv On How do People Get Work in Bollywood Industry : बॉलिवूड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) यांचा मुलगा लवनं (Luv Sinha) बॉलिवूडमध्ये मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी ज्या लोकांना घेतात त्यांना काही येत नसते असा खुलासा केला आहे. लवनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत हे वक्तव्य केलं आहे. यावेळी तो म्हणाला की त्याला हिंदी बोलता येत नाही किंवा अभिनय करता येत नाही तरी निर्माते त्याची निवड करतील. शत्रुघ्न यांच्या मुलाची ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे.

लवनं त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवरून ही पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये लव म्हणाला, मला इतर चित्रपटसृष्टींविषयी माहित नाही. मात्र, हिंदी चित्रपटसृष्टीत अशा कलाकारांना संधी देतात, ज्यांनी इतकी प्लास्टिक सर्जरी केली असते की ते प्लास्टिकचे झालेले असतात. ते हिंदी बोलू शकत नाही, अभिनयही करू शकत नाही. तरी सुद्धा त्यांनाच संधी दिली जाते. लवची ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे.

I’m not too sure about our other film industries but the Hindi Film Industry gives opportunities to some actors who are as plastic as the surgeries they get. They can’t speak Hindi, can’t act but will continue to get work in big projects helmed by talented filmmakers.

— Luv S Sinha (@LuvSinha) December 29, 2022