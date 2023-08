भर कार्यक्रमात तमन्ना भाटियासोबत घडला धक्कादायक प्रकार; चाहत्याने जे केलं....

मुंबई : नुकताच जेलर या सिनेमाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या ट्रेलरने जगभरातील चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतल्यानंतर 'जेलर' फेम अभिनेत्री तमन्ना भाटिया हिने खऱ्या अर्थाने दयाळूपणा दाखवला ज्याची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. एका कार्यक्रमात बाऊन्सर्सने तमन्नाच्या चाहत्याला चुकून बाजूला ढकललं आणि याचं कारण म्हणजे तिच्या चाहत्याने त्याच्या आवडत्या अभिनेत्रीच्या म्हणजे तमन्नाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. आणि तिच्यासोबत फोटो काढण्‍याचा प्रयत्‍न केला.

मात्र गोंधळलेल्या गर्दीत अतिउत्साही चाहत्याला बाऊन्सरने बाजूला ढकलून दिलं. ही दुर्दैवी घटना लक्षात घेऊन तमन्नाने त्वरीत यावंर हस्तक्षेप घेतला आणि निराश झालेल्या चाहत्याकडे ती गेली आणि हा खास क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तमन्नाच्या चाहत्यांनी आणि सेलिब्रिटींकडून याचं खूप कौतुक होताना दिसतंय.

.@tamannaahspeaks gracefully handled a fan breach from the security, leaving her security aside to spend a few minutes with the fan & clicking a photo. In a huge crowd, her composure & coolness were admirable & it's something to be appreciated pic.twitter.com/qOhvTG520T

— KARTHIK DP (@dp_karthik) August 6, 2023