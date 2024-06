दाक्षिणात्य अभिनेत्री हेमा यांना अटक; CCB नं जप्त केले 5 प्रकाचे ड्रग्स, रेव्ह पार्टीत उपस्थित होते 130 पाहुणे

Actress Hema Arrested : बंगुळुरु रेव पार्टी प्रकरणात सेंट्रल क्राइम ब्रांचनं सोमवारी चौकशी केली. त्यानंतर तेलगू चित्रपट अभिनेत्री हेमाला अटक केली आहे. 19 मे रोजी इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या जवळ असलेल्या एका फार्महाऊसमध्ये रेव पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. सेंट्रल क्राइम ब्रांचनं सोमवारी हेमा यांना त्यांच्या ऑफिसमध्ये बोलावलं. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओळख लपवण्यासाठी त्यांनी बुर्का परिधान केला होता आणि त्या चौकशीसाठी आल्या होत्या. दरम्यान, त्यांच्या जबावात हवी ती उत्तर न मिळाल्यानं त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

पोलिस स्टेशनच्या बाहेर मीडियाशी बोलत असताना हेमा यांनी सांगितलं 'मी काही केलं नाही. मी निर्दोष आहे. ते माझ्यासोबत काय करत आहे तुम्ही पाहिलंत का? मी ड्रग्स घेतले नाही. मी हा व्हिडीओ हैदराबादमधून शेअर केला आहे. बंगळुरुमधून नाही. मी हैदराबादमध्ये बिर्यानी बनवताना एक व्हिडीओ शेअर केला होता.'

सीसीबी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जन्मदिनच्या पार्टीच्या नावावर रेव पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिथे जास्त लोक हे शेजारील राज्य आंध्र प्रदेश आणि तेलंगनामधून आले होते. त्यांनी सांगितलं की बंगलुरुमधून काही लोक होते. मिळालेल्या एका सुचनेनुसार, सीसीबीनं जागो-जागी छापे मारले आणि पार्टीमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांचे ब्लड सॅम्पल घेतले. पोलिसांच्या सुत्रांनुसार ही माहिती समोर आली होती की ब्लड रिपोर्टमध्ये पुष्टी झाली की हेमा यांच्यासह 86 लोकांना अंमली पदार्थांच्या सेवनानं संसर्ग झाल्याचे आढळले.

Actor Hema Claims Innocence, Says She Was Cooking Biryani at Home

Tollywood actor Hema, arrested in a drugs and rave party case, insists she is innocent, stating she was cooking biryani at her home in Hyderabad at the time of alleged offence.

Currently in Bengaluru police… pic.twitter.com/YdJXT4tbGP

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) June 3, 2024