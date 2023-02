Kangana vs Uorfli Javed: काय हिंदू-मुस्लिम लावलं आहे! Shahrukh Khan वरुन कंगना आणि उर्फी जावेद भिडल्या

बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानच्या 'पठाण' चित्रपटाला मिळालेल्या यशानंतर बॉलिवूडमध्ये सध्या त्याचीच चर्चा रंगली आहे. 'पठाण' चित्रपटामुळे वाद झाल्यानंतर त्याचं भवितव्य काय असेल याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते. मात्र शाहरुख खानने सर्व अंदाज खोटे ठरवत अनेक रेकॉर्ड मोडत बॉक्स ऑफिस गाजवलं आहे. दरम्यान शाहरुख खानच्या पठाण चित्रपटाला मिळालेल्या यशानंतर कंगना रणौत आणि उर्फी जावेद भिडल्या आहेत. ट्विटरवर कंगनाने एका ट्विटवर केलेली कमेंट याला कारणीभूत ठरली आहे.

पठाण चित्रपटाला मिळालेल्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलं होतं की "पठाण चित्रपटाला मिळालेल्या यशाबद्दल दीपिका, शाहरुख यांचं अभिनंदन! यातून सिद्ध होतं की 1) हिंदू, मुस्लिम शाहरुखवर समान प्रेम करतात 2) बॉयकॉट वादामुळे चित्रपटाला तोटा नाही तर फायदा होतो 3) चांगलं संगीत लोकांना आवडतं 4) भारत सुपर सेक्यूलर आहे".

Big Congratulations to @iamsrk & @deepikapadukone for the runaway success of #Pathaan !!! It proves 1) Hindu Muslims love SRK equally 2) Boycotts controversies don’t harm but help the film 3) Erotica & Good music works 4) India is super secular pic.twitter.com/pWGcHcTwaQ

या ट्विटवर कंगनाने व्यक्त होत आपलं मत मांडलं. "फार चांगलं विश्लेषण....या देशाने सर्व 'खान'वर फक्त प्रेम केलं आहे. तर कधीकधी फक्त त्यांच्यावरच प्रेम केलं आहे. भारतावर द्वेष आणि फॅसिझमचा आरोप करणं अत्यंत चुकीचं आहे. संपूर्ण जगात भारतासारखा देश नाही," असं कंगनाने त्यावर व्यक्त होताना म्हटलं.

Very good analysis… this country has only and only loved all Khans and at times only and only Khans…And obsessed over Muslim actresses, so it’s very unfair to accuse India of hate and fascism … there is no country like Bharat in the whole world https://t.co/wGcSPMCpq4

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 28, 2023