बिडी पेटवल्यानंतर काडी रस्त्यावर फेकली अन् पुढच्या क्षणी...; अंगावर काटा आणणारा व्हिडीओ

सिगारेट आरोग्यासाठी धोकादायक आहे हे सर्वश्रुत आहे. पण धुम्रपान करणं हे अनेकदा इतरांसाठीही धोकादायक ठरु शकतं. आंध्र प्रदेशात अशीच एक घटना घडली असून, एका व्यक्तीच्या धुम्रपानाची शिक्षा सर्वांना भोगावी लागली आहे. एका व्यक्तीने धुम्रपान करताना अनेक दुकानं आगीत जाळून खाक करुन टाकली. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. स्थानिकांनी प्रसंगावधना दाखवल्याने अजून होणारं नुकसान टाळता आलं.

ही घटना अनंतपूर जिल्ह्यातील कल्याणदुर्गम शहरात बुधवारी सकाळी 11.30 च्या सुमारास घडली. एका व्यक्तीने पाच लिटर पेट्रोल विकत घेतलं होते. पण तो दुचाकीवरून जात असताना कंटेनरमधून गळती झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. रस्त्यावर अनेक दुकानं असणाऱ्या ठिकाणीच ही गळती झाली होती. यावेळी तिथे अनेक वाहनंही उभी होती.

सीसीटीव्ही दिसत आहे की, दोन व्यक्ती दुकानाजवळ उभे राहून गप्पा मारत असतात. त्यांच्यासमोर रस्त्यावर पेट्रोल सांडलें दिसत आहे. यादरम्यान एक व्यक्ती बिडी बाहेर काढतो आणि ती पेटवतो. यानंतर तो पेटती काडी रस्त्यावर फेकून देतो जी थेट सांडलेल्या पेट्रोलवर पडते. यानंतर आग पेटते आणि काही कळण्याआधी तिथे उभ्या दुकानं, गाड्यांनाही भस्म करते.

A man lit a beedi on the petrol leaking from the can and set it on fire. Anantapur - in Kalyanadurgam A person was carrying petrol in a can and the can fell down... the petrol fell on the road. But a person who did not notice this touched the beedi and set it on fire on the road. pic.twitter.com/dPKqz5OB16

— Majid Khan (@builder_majid) August 21, 2024