Viral Video: भारतीय जवान स्टेजवर तडफडत होता आणि अन् लोक टाळ्या वाजवत राहिले; शत्रूलाही येऊ नये असा मृत्यू

मध्य प्रदेशातील एका ह्रदयद्रावक घटना समोर आली आहे. येथील योग केंद्रात देशभक्तीवर आधारित एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात परफॉर्म करत असतानाच एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची दु:खद घटना समोर आली आहे. यावेळी त्यांच्या हातात तिरंगा होता. परफॉर्म करत असताना ते खाली कोसळल्यानंतरही लोकांना हा त्यांच्या डान्सचाच भाग आहे असं वाटत होतं. यामुळे एकीकडे ते अखेरच्या घटका मोजत असताना लोक मात्र टाळ्या वाजवत होते. पण यावेळी त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. बलवीर सिंह छाबडा असं मृत व्यक्तीचं नाव असून ते 73 वर्षांचे होते.

बलवीर सिंह छाबडा हे माजी सैनिक आहेत. या कार्यक्रमात ते 'माँ तुझे सलाम' गाण्यावर डान्स करत होते. वयाच्या 73 व्या वर्षीही हातात तिरंगा घेत त्यांचा डान्स पाहून उपस्थितही टाळ्या वाजवून कौतुक करत होते. व्हिडीओतही हे दिसत आहे. मात्र यादरम्यान ते स्टेजवर खाली कोसळले. आस्था योग क्रांतीच्या सदस्यांनी त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं होतं. पण डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

प्राथमिक तपासात कार्डिअॅक अरेस्टमुळे बलवीर सिंह यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे. पण शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच नेमकं काय ते स्पष्ट होणार आहे. बलवीर सिंह यांनी अवयवदान करण्यासाठी आधीच अर्ज भरला होता अशी माहिती मिळाली आहे.

Retired soldier Balbinder Chawda suffered a fatal heart attack while singing a patriotic song in Indore.

He died while being taken to the hospital.

May 31, 2024