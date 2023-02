Madhya Pradesh Bus Accident : भरधाव ट्रकची जोरदार धडक; बस अपघातात 13 जणांचा मृत्यू तर 39 जण जखमी

भोपाळ : मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh News) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यक्रमाहून माघारी परतणाऱ्या बसचा भीषण अपघात झाला आहे. (Madhya Pradesh Bus Accident ) या अपघातामध्ये 13 जणांचा मृत्यू झालाय तर 39 जणं जखमी झालेत. एका भरधाव ट्रकने तीन बसला टक्कर दिल्याने ही दुर्घटना घडली. मध्य प्रदेशातील सिद्धी -रिवा दरम्यान हा अपघात झाला. दुर्घटनेतील जखमींवर रेवा आणि सिद्धी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी घटनास्थळी भेट दिली. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. अमित शाह यांनीही या दुर्घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.

ट्रकच्या धडकेनंतर दोन बस एकमेकांवर धडकल्यानंतर सुमारे 10 फूट खोल खड्ड्यात पडल्या. यात एका बसचा चक्काचूर झाला. या अपघातात एका कारलाही धडक बसली. या भीषण अपघातानंतर घटनास्थळी हळहळ व्यक्त करण्यात आली. अपघातानंतरचे दृश्य हृदय पिळवटून टाकणारे होते. मृतांमध्ये कोणाचे डोके चिरडले गेले तर कोणाचे हात पाय कापले गेले. जखमींना सिधीचे जिल्हा रुग्णालय, चुरहटचे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र आणि रिवाच्या संजय गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले आहे. या अपघातात आठ जणांचा जागीच तर चार जणांचा हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला.

MP| Rs 10 lakh ex-gratia amount to be given to families of those who have died in road accident in Sidhi district while Rs 2 lakh to be given to severely injured & Rs 1 lakh to moderately injured. Govt jobs to be given to next of kin of dead as per qualification: CM SS Chouhan

